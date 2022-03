Un día después de que Canonical nos enseñara cómo sería el logotipo de Ubuntu a partir de este abril, ya sabemos cómo será el fondo de pantalla de Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish. Por lo menos en el momento de empezar a escribir este artículo, la compañía no ha publicado la imagen por ninguna vía, pero sí se puede ver si se tiene instalada la versión Daily del sistema operativo que lleva en desarrollo desde el octubre pasado.

No ha habido presentación oficial de la imagen del fondo de pantalla de Jammy Jellyfish, pero ha sido añadido como actualización en la Daily Live en las últimas horas. Junto al fondo por defecto, se han añadido otros tres, uno de ellos con una medusa más minimalista, pero el que llama más la atención, y con el que se da el primer paso importante de cara al lanzamiento de la versión estable, es el que veremos tras iniciar la instalación de cero.

Ubuntu 22.04 llegará en poco más de un mes

En cuanto al fondo en sí, los colores son los mismos que llevamos viendo desde hace ya algunos años. En donde se ven más diferencias es en el dibujo de la mascota. Por ejemplo, Disco Dingo era un perro difícil de ver si no nos fijábamos bien; Eoan Ermine estaba más definido, pero tampoco tanto; Hirsute Hippo e Impish Indri sí se parecían más al animal que les daba nombre, y con Jammy Jellyfish parece que han seguido la misma línea. Eso sí, sin olvidarse de no definir perfectamente las formas y siendo creativos. Además, el fondo parece que tiene algo de profundidad, no es tan plano como los anteriores.

Ubuntu 22.04 será la próxima versión LTS del sistema de Canonical, y se espera que den el salto de GNOME 40 a GNOME 42. En cuanto al kernel, se mantendrá en Linux 5.15 por ser un kernel LTS para una versión LTS de Ubuntu. Después de mostrarnos el fondo, dentro de un par de semanas lanzarán la beta, luego la RC y el 21 de abril habrá versión estable.