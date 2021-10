A finales de agosto publicamos una noticia que deberíamos haber publicado ayer u hoy: se dio a conocer la fecha de lanzamiento de Ubuntu 22.04, cuando lo normal habría sido que la anunciaran tras el aterrizaje de Impish Indri. Lo que ya llegará dentro de la normalidad son los pasos que se den a partir de ahora, como que se lancen las primeras Daily Live o que se dé a conocer el nombre en clave.

Tal y como podemos leer en Lauchpad, Ubuntu 22.04 tendrá un nombre en clave que suena delicioso: Jammy Jellyfish. Poniendo lo anterior en Google Translate DeepL, podemos ver que es una «medusa de mermelada», y escribir eso pasadas las 17h de la tarde me ha dado hambre. Aunque no es exactamente lo mismo, yo tengo en mi cabeza una sepia, y la mermelada me hace pensar que es… no sé, pero bueno tiene que estar.

Ubuntu 22.04 llegará con el nombre en clave de Jammy Jellyfish el 22 de abril de 2022

En el Reino Unido también se usa la palabra «jammy» para hacer referencia a algo afortunado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que nunca nos hemos comido a ninguna mascota de Ubuntu, podemos elegir entre la medusa de mermelada o la afortunada, pero creo que la segunda opción define mejor lo que tiene Canonical en mente.

En cuanto a lo que será, pronto empezará su desarrollo, pero usará una versión más actualizada de GNOME (41 o 42), un kernel más nuevo, probablemente la próxima versión LTS del núcleo, el nuevo instalador basado en Flutter y Firefox en su versión snap para Ubuntu y todos sus sabores oficiales y no oficiales. Su lanzamiento está programado para el 22 de abril de 2022, y será una versión LTS soportada durante 5 años, hasta 2027. En las próximas horas o días se publicarán las Daily Live para los que quieran ir conociendo de primera mano todas las novedades.