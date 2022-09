Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu abre su concurso de fondos de pantalla

Ya estamos en septiembre, y los pasos más importantes en el desarrollo de Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu están cerca. En aproximadamente un mes se anunciará la versión beta, pero antes publicarán por todos los medios el fondo de pantalla que usará el sistema operativo. Dicho fondo estará diseñado por el equipo de Canonical, pero no otros; algunos de los que aparecen son los ganadores del concurso de fondos, y el de Kinetic Kudu fue anunciado ayer martes día 31 de agosto.

Me ha llamado la atención ver la imagen de cabecera, la que también encabeza el hilo sobre el concurso de fondos de Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu. Si la memoria no me falla, nunca han publicado algo parecido en el discourse de Ubuntu, una imagen del animal con las típicas formas poligonales que, con ciertos retoques, bien podría ser la que usen a partir del próximo octubre. Si se da el caso o no, saldremos de dudas en pocas semanas.

Bases del concurso de fondos de Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu

Como cada seis meses en la mayoría de sabores de x-buntu, hay unas normas que hay que seguir para poder entregar las imágenes. Si no se cumplen, serán descartadas. Son las siguientes:

Se debe ser dueño del trabajo que se entrega, y debe ser original.

La resolución debe ser 3840×2160. Se recomienda entregar una más pequeña para que la carga de la página del concurso sea más rápida.

Hay que evitar que la imagen tenga mala calidad y se vean pixeles o ruido.

No hay que añadir marcas de agua, nombres ni logotipos.

Al publicar la imagen, hay que incluir un texto diciendo que se está licenciando la imagen como CC BY-SA 4.0 o CC BY 4.0. Si no se escribe, se asume que se usa la primera de las anteriores. Al participar se está de acuerdo automáticamente con los términos de licencia.

No se menciona nada sobre política, sexo o drogas, pero lo hago yo por si acaso: en este tipo de concursos se suelen rechazar las imágenes que contengan imágenes con contenido sexual, político, drogas, violencia o sean ofensivos, por lo que es mejor evitar entregar algo así, por lo que pueda pasar.

El concurso se ha abierto hace unas horas, y ya se pueden entregar los trabajos en este enlace. Se cerrará el 16 de septiembre, se votará el 23 y el mismo día se anunciarán los ganadores. Los fondos aparecerán ya en la beta de Ubuntu 22.10. La versión estable llegará con novedades como PipeWire por defecto el 20 de octubre.