Con el nombre ya revelado, sólo faltaban tres cosas para que se pudiera empezar a pensar de verdad en Ubuntu 23.04. Tras saber que se llamará Lunas Lobster, lo siguiente era empezar su desarrollo, saber la fecha exacta de su desembarco y que publicaran la primera Daily Build. Desde hace unas horas, lo único que queda pendiente es que podamos descargar las imágenes ISO, ya que el hermano Budgie ha anunciado en la red social Twitter que el desarrollo ha comenzado.

En cuanto a la fecha de su lanzamiento, Canonical suele elegir el tercer tercio de abril y octubre, es decir, sobre el día 20, y si Kinetic Kudu lo hizo en el del pasado octubre, Lunar Lobster llegará chasqueando sus pinzas el 20 de abril de 2023. Aún tienen que arremangarse y empezar a añadir cosas, pero ya se saben algunas de las que llegarán, o por lo menos lo primero que tienen en mente.

Drum roll…

Lunar Lobster is now open for development https://t.co/V3yQvxVikZ

This all leads to an official release date of 20th April 2023https://t.co/ulKUSz2nZi

The fun starts now – good luck to everyone who joins the #ubuntu Lobster cycle!

— Ubuntu Budgie (@UbuntuBudgie) November 5, 2022