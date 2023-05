El desarrollo de una nueva versión de Ubuntu es una carrera de resistencia, pero hasta las mas duras de las maratones empiezan con el pistoletazo de salida. Cuándo situar ese momento puede ser motivo de debate: cuando se ha lanzado una nueva versión estable, cuando dicen oficialmente que se ha abierto el desarrollo o cuando se lanza la primera versión preliminar. Lo único cierto es que ya han sucedido esas tres cosas, y ya se puede descargar la Daily Live de Ubuntu 23.10.

¿Qué tenemos ahora disponible? Pues básicamente Lunar Lobster con los repositorios de desarrollo. Así trabaja Canonical (y el resto de proyectos de sabores oficiales): cuando se lanza una versión estable y pasan unos días, lanzan lo que llaman las Daily Live, y su base es la versión anterior o actual estable. Sobre esta, y con los repositorios de desarrollo, van añadiendo los cambios que vayan viendo necesarios y cuando lo crean conveniente, pero en las dos semanas desde 23.04 y sólo un día desde la Daily Live, poco o nada han podido añadir.

Ubuntu 23.10 llegará en octubre

Si tengo que nombrar algunas cosas que me han llamado la atención, en el poco tiempo que he estado trasteando con la Daily Live de Ubuntu 23.10 he notado dos cosas: la primera es que el fondo de pantalla es el mismo que el de Lunar Lobster, algo que siempre ha sido así pero tenía esperanzas de que hubieran añadido desde un principio el fondo de pantalla creado por IA; lo segundo era un fallo que, tras descargar de nuevo la ISO y realizar varias pruebas, no he vuelto a reproducir. Era un fallo desagradable, pero me veo obligado a eliminar esa información porque podría dejar mal a Canonical y no veo la necesidad.

Ubuntu 23.10 llegará en octubre de 2023, y lo hará con GNOME 45, Linux 6.5 (aprox.) y otras novedades, como una extensión instalada por defecto para apilar ventanas de manera avanzada. Las Daily Live de Mantic (toda la familia) están disponibles en cdimage.ubuntu.com. Sólo hay que elegir un sabor y dirigirse al apartado «daily-live». La de Ubuntu se puede descargar haciendo clic en el siguiente botón.