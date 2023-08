En diciembre de 2022, cuando se llevaban menos de dos meses de desarrollo de Lunar Lobster, Canonical le pidió a un diseñador que hiciera lo que había hecho varias veces en el pasado. Concretamente que creara una imagen generada por inteligencia artificial con algo relacionado a la mascota, en ese momento una langosta lunar, para usarla de fondo durante su desarrollo. Fue la primera vez en su historia que hizo algo así, y el resultado está publicado en nuestro blog hermano Linux Adictos. Ahora han hecho algo parecido para Ubuntu 23.10.

Pero de parecido tiene poco. He usado esa palabra pare referirme a que hay un fondo de pantalla que no es el mismo que el de la versión anterior, o la actual Lunar Lobster. Cuando pensábamos que no se iba a repetir aquello, al actualizar mi máquina virtual de Ubuntu 23.10 he visto que se ponía todo en blanco, he pensado que se trataba de un bug y no, es el fondo para el ciclo de desarrollo, aunque llegue con de 2 a 4 meses de retraso para este menester.

Este es el fondo que tendrá Ubuntu 23.10 durante alrededor de un mes

El fondo en cuestión es el siguiente, aunque aquí también se ven el panel superior, el dash, la carpeta personal y el puntero. Si querían dar la impresión de que estamos ante algo «en construcción», sin dudas lo han conseguido. Recuerda un poco a algunas piezas que antes se tienen que pintar, como las planchas (chapas) que se usan en los coches. Lo único que nos hace creernos que estamos ante algo de Ubuntu son las líneas que tratan de simular un relieve en tres dimensiones, eso y el nombre de la parte de abajo a la derecha que pone «23.10 Mantic Minotaur Development Preview».

Ubuntu 23.10 nos dejará ver su fondo final por primera vez dentro de entre 3 y 5 semanas entes del lanzamiento de la versión estable, por lo que este fondo sólo estará visible durante unas pocas semanas.