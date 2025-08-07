Canonical ha publicado oficialmente Ubuntu 24.04.3 LTS, la más reciente actualización de su versión con soporte extendido, pensada para facilitar una instalación más actualizada y segura. Esta versión está dirigida tanto a usuarios de escritorio como a quienes gestionan servidores o despliegan servicios en la nube, y se presenta como una opción estable para quienes buscan fiabilidad sin la necesidad de actualizar manualmente cada componente tras la instalación.

Si por algo se caracteriza esta edición es por integrar todas las actualizaciones de seguridad y correcciones de errores acumuladas hasta el momento, lo que permite ahorrar tiempo y esfuerzo a quienes desean tener el sistema listo desde el primer arranque. Instalar Ubuntu 24.04.3 LTS significa contar con un entorno optimizado para equipos modernos, facilitando el soporte a nuevo hardware sin requerir ajustes adicionales por parte del usuario.

Novedades técnicas principales de Ubuntu 24.04.3

Entre las mejoras más relevantes destaca la llegada del kernel Linux 6.14, que se obtiene del reciente Ubuntu 25.04, y que lleva a Ubuntu 24.04 LTS un importante salto en compatibilidad y características para dispositivos de última generación. Junto a esto, la versión Mesa 25.0 del stack gráfico refuerza notablemente el soporte para tarjetas gráficas AMD Radeon, especialmente aquellas basadas en la arquitectura RDNA 4 gracias a la actualización de los controladores presentes en el kernel (AMDGPU) y el driver Vulkan RADV.

Además del refuerzo para hardware AMD, también se potencia la compatibilidad con Vulkan 1.4 y la reproducción de vídeos en formato AV1 gracias a mejoras en ANV, el controlador Vulkan de Intel. Esto favorece tanto a usuarios de equipos de escritorio como a quienes utilizan Ubuntu para tareas multimedia o juegos.

Componentes actualizados y estabilidad reforzada

En esta revisión se han incorporado parches y actualizaciones que afectan a una amplia gama de componentes: PipeWire, dracut, u-boot, el compositor Mutter (con retroportaciones desde versiones más recientes), GTK4, Xorg, libvirt, snapd, Bluez y OpenSSH. También hay actualizaciones tanto para sistemas NVIDIA en kernel estándar como de baja latencia.

El equipo de desarrollo ha corregido además errores específicos como el fallo de compilación de livecd-rootfs al emplear la pila de baja latencia, algo esencial para variantes como Ubuntu Studio.

Soporte extendido y opciones de descarga

Ubuntu 24.04.3 LTS mantiene el compromiso de cinco años de soporte estándar, que pueden ampliarse considerablemente –hasta diez años o más– con la suscripción a Ubuntu Pro. De este modo, quienes buscan estabilidad a largo plazo pueden cubrir todo el ciclo de vida de su equipo utilizando una única implementación.

Esta actualización, además, simplifica la instalación en nuevos equipos al ofrecer imágenes actualizadas disponibles tanto por descarga directa como vía BitTorrent, facilitando así el acceso a todos los sabores oficiales: Desktop, Server, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Cinnamon, Budgie y más.

La próxima actualización de soporte extendido, Ubuntu 24.04.4 LTS, ya tiene previsto su lanzamiento para febrero de 2026, anticipando mejoras gracias a la futura versión 25.10 de la distribución.

Este punto de lanzamiento representa una evolución natural de Ubuntu 24.04 LTS, ideal para quienes desean desplegar el sistema en nuevos dispositivos sin preocuparse por descargar una gran cantidad de actualizaciones tras la instalación y con la seguridad de estar a la última en soporte de hardware y seguridad.