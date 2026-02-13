Ubuntu 24.04.4 LTS ya está disponible como nueva actualización de mantenimiento de la serie Noble Numbat, una edición pensada para quienes prefieren estabilidad y soporte prolongado frente a estrenar funciones cada seis meses. Esta cuarta «point release» llega casi dos años después del lanzamiento original de Ubuntu 24.04 LTS en abril de 2024 y se presenta como el medio de instalación recomendado para nuevas instalaciones en ordenadores de sobremesa, portátiles, servidores y despliegues en centros de datos europeos.

Esta versión 24.04.4 no reinventa el sistema, pero sí condensa en una nueva imagen ISO todos los parches de seguridad, correcciones de errores y mejoras acumuladas durante los últimos meses, además de estrenar una pila de hardware (HWE) más moderna. De este modo, tanto usuarios domésticos como administradores de sistemas en España y el resto de Europa pueden instalar Ubuntu 24.04 LTS en equipos nuevos sin tener que descargar decenas o cientos de actualizaciones en cuanto finaliza la instalación.

Qué aporta Ubuntu 24.04.4 LTS frente a versiones anteriores

Ubuntu 24.04.4 LTS mantiene la base de software de Noble Numbat, pero renueva componentes clave que afectan directamente al rendimiento y la compatibilidad con hardware moderno. Las «point releases» de Ubuntu no son simples recopilaciones de parches: en cada una de ellas Canonical integra una pila HWE procedente de versiones intermedias de Ubuntu para garantizar que la LTS siga funcionando sin problemas en equipos que salen al mercado tiempo después del lanzamiento inicial.

En este ciclo, Ubuntu 24.04.4 LTS hereda el Hardware Enablement Stack de Ubuntu 25.10 (Questing Quokka), una versión intermedia ya probada durante meses. Esto significa que, aunque la base siga siendo Ubuntu 24.04 LTS, el núcleo del sistema y la pila gráfica se actualizan para ponerse al día con los últimos chipsets, tarjetas gráficas y tecnologías de pantalla, algo especialmente relevante en el parque de portátiles y sobremesas vendidos en Europa en los últimos meses.

Nueva pila HWE: kernel Linux 6.17 y Mesa 25.2.x

El cambio técnico más visible de Ubuntu 24.04.4 LTS es la llegada del kernel Linux 6.17 como parte del nuevo HWE. Hasta ahora, las distintas revisiones de Noble Numbat habían ido escalando de Linux 6.8 a 6.11 y 6.14 en las anteriores «point releases», pero este salto a 6.17 supone una mejora notable en soporte de hardware reciente y optimizaciones internas que afectan tanto al rendimiento como al consumo energético.

Linux 6.17 incorpora mejoras de gestión de energía para procesadores Intel de última generación, soporte SmartMux para portátiles híbridos de AMD, avances específicos para equipos Framework, compatibilidad inicial con GPUs RDNA 4 y una mayor estabilidad en conexiones inalámbricas Wi‑Fi 7. Para quien use un portátil moderno —muy habitual en entornos de teletrabajo y educación en España— estas mejoras pueden traducirse en menos problemas de drivers, mejor autonomía y una experiencia general más pulida.

Junto al nuevo núcleo, Ubuntu 24.04.4 LTS integra la pila gráfica Mesa 25.2.x, también procedente de Ubuntu 25.10. Esta versión de Mesa da un paso al frente en el soporte de gráficos 3D y videojuegos en Linux, con NVK —el driver Vulkan abierto para tarjetas NVIDIA— en estado apto para producción, sustitución de Clover por Rusticl para OpenCL, compatibilidad total con Vulkan 1.4 en GPUs de Intel y AMD y correcciones específicas para títulos populares como No Man’s Sky o Borderlands 4.

Para quienes utilizan el PC para jugar o trabajar con aplicaciones gráficas, esta actualización de drivers y bibliotecas puede significar más rendimiento y menos problemas de compatibilidad. También se incluyen protocolos Wayland actualizados (como Wayland Protocols 1.45), que aportan nuevas capacidades para efectos de transparencia, manejo avanzado del puntero y otras funciones que irán aprovechando poco a poco los entornos de escritorio y aplicaciones modernas.

Un medio de instalación renovado y listo para desplegar

Uno de los objetivos principales de las «point releases» LTS es ofrecer imágenes de instalación al día. La ISO de Ubuntu 24.04.4 LTS ya incluye todos los parches de seguridad publicados desde abril de 2024, además de las mejoras de la pila HWE y actualizaciones de paquetes clave. Esto se aplica tanto a la edición Desktop como a la Server y al resto de sabores oficiales.

De esta forma, al descargar Ubuntu 24.04.4 LTS desde las páginas oficiales de releases.ubuntu.com o del sitio principal de Ubuntu, el usuario obtiene directamente un sistema actualizado, sin tener que realizar una larga sesión de descargas nada más terminar la instalación. Este enfoque es especialmente útil en despliegues masivos en empresas, centros educativos o administraciones públicas europeas, donde reducir tiempos de instalación y actualización ahorra recursos y simplifica la gestión.

Ubuntu 24.04.4 LTS no introduce grandes cambios visuales ni nuevas funciones de cara al usuario final, pero sí incorpora paquetes actualizados en la ISO, como Snapd 2.73, LibreOffice 25.8.4 o Mozilla Firefox 147 en formato snap, junto con un amplio número de correcciones menores y parches de seguridad que se han ido publicando en estos meses. En muchos casos se trata de ajustes que el usuario ya habrá recibido si ha mantenido el sistema al día mediante el gestor de actualizaciones.

Cómo actualizar a Ubuntu 24.04.4 LTS

Quien ya tenga instalado Ubuntu 24.04 LTS no necesita reinstalar el sistema para beneficiarse de las novedades de Ubuntu 24.04.4. Todas las mejoras se distribuyen como actualizaciones normales a través de los repositorios, incluyendo el nuevo HWE, siempre que el usuario tenga configurados los servidores principales de Canonical o espejos oficiales actualizados.

En un entorno de escritorio típico, basta con abrir el Software Updater (o el gestor de actualizaciones equivalente en otras variantes) y aplicar los parches disponibles. En entornos donde se prefiera la terminal, se puede recurrir a los comandos habituales para refrescar la lista de paquetes y actualizar el sistema, como:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-upgrade -y

Tras aplicar las actualizaciones, el sistema ya contará con el conjunto de paquetes correspondiente a la «point release». Para que el número de versión muestre explícitamente 24.04.4 LTS en los apartados de información del sistema, es necesario instalar la actualización del paquete base-files , que es el responsable de modificar la cadena de versión que se ve tanto en el escritorio como en el arranque (GRUB).

Disponibilidad en sabores oficiales y canales de descarga

Ubuntu 24.04.4 LTS llega acompañado de toda la familia de sabores oficiales, que también reciben sus propias imágenes actualizadas. Entre ellos se encuentran Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Edubuntu, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Unity y Ubuntu Kylin, todos con soporte para sus respectivos entornos de escritorio y ajustes específicos.

Cada uno de estos sabores publica su ISO de 24.04.4 LTS con los mismos parches de base y la pila HWE equivalente (kernel 6.17 y Mesa 25.2.x), lo que permite elegir el escritorio preferido sin renunciar a las mejoras de compatibilidad de hardware. Esta flexibilidad es especialmente útil en entornos mixtos, como universidades o empresas europeas que despliegan diferentes escritorios en función del uso.

Las imágenes pueden descargarse tanto por HTTP directo como por BitTorrent. Si la velocidad de descarga desde el navegador no es la esperada, usar un cliente torrent suele ofrecer velocidades más estables y aliviar la carga de los servidores centrales, algo a tener en cuenta en los primeros días tras la publicación de una nueva ISO, cuando la demanda es especialmente alta.

Soporte, mantenimiento y próximos pasos

Ubuntu 24.04 LTS cuenta con un periodo de soporte estándar de cinco años desde su lanzamiento inicial, lo que sitúa el fin del mantenimiento principal alrededor de junio de 2029. Durante este tiempo, Canonical publica actualizaciones de seguridad, correcciones de errores y «point releases» cada seis meses que refrescan la imagen de instalación y pueden introducir nuevas pilas HWE.

Para quienes necesiten ampliar la vida útil de sus sistemas más allá de ese periodo, Canonical ofrece Ubuntu Pro, que extiende la cobertura de seguridad hasta diez años para todos los repositorios, y opciones adicionales («Legacy») que pueden llegar hasta los quince años de soporte en entornos empresariales que prefieren evitar migraciones frecuentes. Estas opciones son especialmente relevantes en infraestructuras críticas, donde se valora la estabilidad por encima de la adopción rápida de nuevas versiones.

En el calendario de la propia serie 24.04, ya se ha fijado una próxima Ubuntu 24.04.5 LTS en agosto de 2026, que debería incorporar la última pila HWE procedente de Ubuntu 26.04 LTS. Sin embargo, su impacto será menor para el usuario medio, ya que para entonces la nueva LTS —Ubuntu 26.04— será la opción natural para instalaciones desde cero, mientras la 24.04 seguirá siendo una base sólida para quienes prefieran posponer la migración.

Con Ubuntu 24.04.4 LTS, Canonical refuerza la posición de Noble Numbat como una plataforma estable y al mismo tiempo adaptada al hardware más reciente, gracias a la combinación de kernel 6.17, Mesa 25.2.x y protocolos Wayland actualizados, todo ello empaquetado en una ISO que ahorra tiempo de actualización tras la instalación; para usuarios y organizaciones en España y el resto de Europa que buscan un sistema fiable, con soporte prolongado y una ruta clara hacia futuras versiones como Ubuntu 26.04 LTS, esta «point release» se convierte en el punto de partida más sensato para los próximos años.