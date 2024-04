Ubuntu 24.04 «Noble Numbat» beta llega con Linux 6.8, Gnome 46 y mas

Escritorio de Ubuntu 24.04 LTS

La versión beta de Ubuntu 24.04 «Noble Numbat» fue liberada hace pocos días y llega marcado el final en el ciclo de desarrollo de esta distribución y dando pauta al siguiente paso que es la fase de congelamiento, en la cual ya no se aplicaran cambios ni actualizaciones, y los desarrolladores solo se centraran en las pruebas finales y la corrección de errores antes del lanzamiento oficial.

Ubuntu 24.04 «Noble Numbat» se clasifica como una versión de soporte a largo plazo (LTS), lo que significa que recibirá actualizaciones y soporte durante un período excepcionalmente largo de 12 años. Durante este período, se ofrecerán actualizaciones generales durante 5 años, con un período adicional de 7 años para los usuarios de Ubuntu Pro, lo que garantiza un entorno de computación estable y seguro a lo largo del tiempo.

Novedades que presenta la beta Ubuntu 24.04 «Noble Numbat»

Uno de los cambios más significativos en esta versión es la actualización del escritorio a Gnome 46, que introduce una serie de mejoras y nuevas características entre la cuales se incluye una función de búsqueda global que facilita la localización de archivos y aplicaciones, mejoras de rendimiento en el administrador de archivos y emuladores de terminal, soporte experimental para el mecanismo VRR (frecuencia de actualización variable) que optimiza la experiencia visual, mejor calidad de salida para escalado fraccionario, ampliación de capacidades para conectarse a servicios externos, un configurador actualizado y un sistema de notificaciones mejorado. Además, cabe destacar que GTK utiliza un nuevo motor de renderizado basado en la API de Vulkan, lo que mejora significativamente el rendimiento y la eficiencia gráfica del sistema.

Otro aspecto importante de esta actualización es la mejora en la compatibilidad con juegos de Windows lanzados a través de Wine, gracias al aumento del parámetro sysctl vm.max_map_count de 65530 a 1048576 de forma predeterminada. Este cambio no solo permite la ejecución de juegos que anteriormente no eran compatibles, como DayZ, Hogwarts Legacy, Counter Strike 2, Star Citizen y THE FINALS, sino que también resuelve problemas de rendimiento con aplicaciones que consumen mucha memoria, proporcionando así una experiencia de usuario más fluida y sin problemas.

Además de las mejoras en el rendimiento y la compatibilidad con juegos, esta versión de Ubuntu incluye actualizaciones de software significativas, pues se han actualizado importantes de herramientas de desarrollo como GCC 14, Python 3.12, OpenJDK 21 LTS, LLVM 18, Rust 1.76, Golang 1.22 y .NET 8, entre otros. Las aplicaciones de usuario también han sido actualizadas, con nuevas versiones de Firefox 124 (con soporte Wayland), LibreOffice 24.2, Thunderbird 115, Ardor 8.4.0, OBS Studio 30.0.2, Audacity 3.4.2, Transmission 4.0, digiKam 8.2.0, Kdenlive 23.08.5 y Krita 5.2.2, entre otras.

En cuanto a las mejoras de seguridad, se han implementado cambios significativos como la desactivación forzada de la compatibilidad con los protocolos TLS 1.0, TLS 1.1 y DTLS 1.0, que fueron clasificados oficialmente como tecnologías obsoletas por el IETF hace tres años. Además, se han implementado cambios en la configuración de Apparmor para permitir el acceso seguro a los archivos de configuración de las bibliotecas GnuTLS y OpenSSL, mejorando así la seguridad del sistema.

Además de estas actualizaciones, se han realizado mejoras en el instalador y la gestión del sistema, y es que en el instalador «ubuntu-desktop-installer» este ha sido modernizado y ahora forma parte del proyecto más amplio ubuntu-desktop-provision, ofreciendo una experiencia de instalación más eficiente y personalizable, ademas de que también se han implementado medidas de seguridad adicionales como la habilitación de Apparmor de forma predeterminada para garantizar un acceso seguro a los archivos de configuración.

En APT se ha modificado la prioridad del repositorio de «proposed pocket», que evalúa las nuevas versiones de los paquetes antes de su publicación en los repositorios principales para el público general. Esta actualización busca reducir la probabilidad de instalación automática de actualizaciones inestables. Una vez habilitado, las actualizaciones ya no se descargarán automáticamente, pero los usuarios podrán instalar selectivamente las actualizaciones necesarias.

En cuanto a la configuración de red, se ha implementado Netplan 1.0, que utiliza almacenamiento de configuraciones en formato YAML y proporciona backends que simplifican el acceso a la configuración de NetworkManager y systemd-networkd. Esta nueva versión ofrece la capacidad de utilizar simultáneamente los estándares de seguridad WPA2 y WPA3, agrega soporte para dispositivos de red Mellanox, entre otras mejoras más.

Finalmente, también vale la pena mencionar que en Ubuntu 24.04 LTS ha abordado el problema del año 2038 en armhf, asegurando que los sistemas puedan manejar el tiempo de manera efectiva incluso más allá de esa fecha. Se han realizado actualizaciones en más de mil paquetes para implementar un valor de 64 bits en lugar del anterior de 32 bits.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace o si quieres poder obtener la imagen ISO para probar la beta, puedes obtenerla desde el siguiente enlace.