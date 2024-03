Ubuntu 24.04 Noble Numbat se despide de los juegos

Ubuntu 24.04 se despide de los juegos. Para no confundir a los amantes del deporte, no estamos hablando de los que tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto en París, sino de videojuegos. Desde hace tanto tiempo que no sabría decir cuándo, la edición principal de Ubuntu ha incluido juegos en su instalación por defecto, pero esto dejará de ser así este abril, coincidiendo con el lanzamiento de la familia Noble Numbat.

A veces pienso que tengo el don de la oportunidad, cierta puntería. Justo hace unos días me dio por jugar al Solitario Aisleriot (lo acabé 💪🏻😂), pero lo máximo que había hecho con los juegos en mucho tiempo había sido probar Minas para ver cuánto parecido tenía con el Buscaminas de Windows, lo que yo conocía. Es posible que hubiera mucha gente como yo, y el equipo de Ubuntu ha decidido soltar lastre.

Ubuntu 24.04 llegará sin juegos porque no son representativos

Los desarrolladores de Ubuntu dicen (vía OMG! Ubuntu!) que no «representan lo que Ubuntu y la gran comunidad Linux tienen que ofrecer a los juegos» y prefieren dejarlos atrás. Los juegos no estarán disponibles ni en la instalación normal/mínima ni en la completa, pero seguirán estando ahí para los que actualicen desde una versión anterior.

En total no se recupera mucho espacio, pero sí se elimina bloatware para los que no los vayan a jugar nunca. Además de los juegos en sí, también se eliminarán sus dependencias.

Ubuntu 24.04 Noble Numbat llegará el 25 de abril con Linux 6.8 y GNOME 46 como principales novedades. Para los que quieran jugar, hay disponibles muchas opciones, siendo la más conocida Steam. Si se prefieren emuladores, casi todos, por no decir todos, están para Linux, como RetroArch con sus diferentes núcleos o emuladores sueltos, frontends como ES-DE… Por opciones no será. Si lo que se echa de menos es uno o varios de estos juegos que venían por defecto, siempre se podrán instalar desde el Centro de Aplicaciones de Ubuntu.