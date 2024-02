Mozilla lanzó en enero Firefox 122 y entre sus novedades podíamos leer que hay un nuevo paquete DEB para usuarios de distribuciones basadas en Debian/Ubuntu. La compañía incluso publicó un artículo con 4 razones para probar el nuevo paquete, y entre ellas encontramos que está 100% construido por Mozilla y mejor rendimiento. Creo que no me equivoco cuando digo que no son pocos los que, sabiendo que existen opciones, prefieren evitar el paquete snap, pero Canonical sigue con su camino y en Ubuntu 24.04 se planea incluir otro también importante.

Hasta ahora, los usuarios que así lo quisieran podían instalar Thunderbird como snap, pero era un re-empaquetado de los binarios upstream. Después de un tiempo intentándolo, la nueva versión está construida desde la fuente, y esto permitirá que se creen versiones para otras arquitecturas diferentes a AMD64. Lo primero que nos viene a la cabeza es que estará disponible para la Raspberry Pi en la versión ARM de Ubuntu.

«El snap de Thunderbird ha estado reempaquetando los binarios upstream hasta ahora. He pasado algún tiempo recientemente para rehacer el empaquetado y construir desde el código fuente en su lugar (reutilizando principalmente lo que el snap de Firefox está haciendo). Construir desde el código fuente nos permitirá construir en otras arquitecturas además de amd64 y hacer que el snap sea más compatible con los estándares de Ubuntu».

Ubuntu 24.04 llegará en abril con más snaps

Esos cambios ya están presentes en la beta que se puede instalar con el comando:

sudo snap install --beta Thunderbird

Los que ya tengan instalado el paquete snap de Thunderbird pueden actualizar a la beta con sudo snap refresh .

No está claro si este paquete será tan acaparador como el de Firefox. Es decir, Firefox está instalado por defecto como snap, y si queremos usar el DEB tenemos que hacerlo añadiendo un repositorio y escribiendo varios comandos para que dé preferencia a este último, o de lo contrario volverá a instalar el snap en cada actualización. Si lo es, aquellos que no quieran el paquete snap tendrán que hacer lo mismo, pero de momento Mozilla no ofrece Thunderbird en su repositorio.

Ubuntu 24.04 llegará en abril, y circulan rumores de que habrá una versión inmutable del sistema de Canonical. Los sistemas inmutables dan menos libertad de movimientos e instalaciones, pero eso evita que se pueda romper el sistema operativo. Que se mejore el paquete snap de Thunderbird es un paso dado en le dirección correcta, por lo menos para esta opción.