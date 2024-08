Cuando yo usé Ubuntu por primera vez, tanto al mostrar la pantalla de inicio de sesión como al entrar al sistema operativo había sonidos. El primero era como unos timbales, y el segundo una corta melodía. Esos sonidos desaparecieron, y yo no sé decir si para bien o para mal. Para los que prefieran una entrada algo más animada, buenas noticias, por lo menos si la versión estable termina con lo que ya podemos escuchar en la Daily Build de Ubuntu 24.10.

Estamos a mediados de agosto, y Ubuntu 24.10 Oracular Oriole aún está a un par de meses de distancia. Parte de lo que vemos podría no llegar nunca, pero la mayoría sí lo hará. Hoy me ha dado por mirar mi instalación — en máquina virtual — de la próxima versión del sistema de Canonical y he visto que había una actualización parcial. Por curiosidad, he mirado por encima la lista y había un cambio en el inicio de sesión. Tras reiniciar he escuchado lo que tenéis debajo de estas líneas, siempre y cuando vuestro navegador web lo sea compatible.

Ubuntu 24.10 marcará el 20 aniversario del sistema

Tu navegador no soporta el audio.

El audio anterior está en la ruta /usr/share/sounds/Yaru/stereo con el nombre warty-startup-oga. Para poder añadirlo a este artículo he tenido que convertirlo a OGG, pero ese es un detalle sin importancia. El sonido es tal cual se escucha al darle al botón de reproducir.

¿Es un cambio positivo? ¿Queda mal? Totalmente subjetivo. A mí ahora mismo me suena extraño, y más porque no se ve nada que acompañe al audio. Es posible que se añada algún cambio más en el futuro, o que todo esto desaparezca en las próximas semanas. Lo único seguro es que Ubuntu 24.10 llegará dentro de menos de dos meses, más o menos animado, y con un kernel más actualizado de lo que venía siendo habitual.