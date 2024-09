Andaba yo mirando mi máquina virtual de Ubuntu 24.10 para ver si había algún cambio interesante que compartir con la comunidad. Para eso la tengo. No hago mucho con ella, sólo la actualizo y comparo, que espacio tengo de sobra con 2TB. A veces también hago algunas pruebas. Hoy he abierto la app Actualización de Software, he visto que hay parches para corregir la recientemente descubierta vulnerabilidad con CUPS y más tarde he abierto la Snap Store.

Al ver que había dos paquetes por actualizar, Firefox y la propia Snap Store, he pensado que no me parece la mejor experiencia eso de tener varias vías para actualizar las cosas. En teoría, los snaps se actualizan en segundo plano, pero aunque Actualización de Software finaliza su trabajo diciendo algo así como «Actualizando snaps», éstos no parecen hacerle caso. Así que he actualizado Firefox, más tarde la Snap Store con el terminal — no se puede desde ella misma — y he visto cómo desaparecía del panel lateral. Al buscarla, lo que he encontrado es «Ubuntu Software», y el icono ha vuelto a ser el de meses atrás.

La tienda de Ubuntu 24.10 tampoco soporta paquetes flatpak

Tras abrir la aplicación, lo que he visto es una tienda de software que parece un calco de GNOME Software. Así era todo tiempo atrás. Es la nueva Snap Store, tal y como se ve en la captura, que es lo que se abre al escribir «snap-store» en el terminal.

Ahora bien, varias cosas a tener en cuenta: la primera es que no soporta paquetes flatpak, por lo menos ahora mismo. Como el paquete es snap-store y no hay nada tipo snap-store-plugin-flatpak, no hay nada que hacer. Tampoco es fácil imaginar un futuro en el que esto cambie, ya que Canonical no lo implementará y siendo un paquete snap no es posible añadirle complementos. Por lo menos no de manera sencilla.

También es importante mencionar que aún no he encontrado información oficial sobre este cambio. Sobre el papel, la tienda oficial, en la que siguen trabajando y encontramos en GitHub, es App Center. ¿Por qué ha desaparecido cuando ya estamos en fase beta?

Ya que ChatGPT 4o es capaz de realizar búsquedas, me ha dado por intentar ahorrar trabajo y le he preguntado, pidiendo claramente que busque en Internet. El chatbot de OpenAI me ha «confirmado» que es un cambio planeado, que «En las versiones diarias de Ubuntu 24.10, ha habido un cambio en la tienda de software. La App Center, como se conocía anteriormente, ha sido reemplazada por Ubuntu Software, que utiliza el diseño de GNOME Software. Este cambio no es solo estético, sino que también busca integrar mejor la gestión de aplicaciones Snap y mejorar la experiencia del usuario al administrar aplicaciones y actualizaciones«.

Como siempre, la información parece fiable, pero no tenemos que olvidar las alucinaciones de la Inteligencia Artificial. Si de verdad ha encontrado algo que hable del cambio, no ha acertado al darme las fuentes.

¿Cambio planeado?

El problema es que me ha dado varios enlaces y en ellos no hay nada sobre que Ubuntu Software vaya a volver a ser la tienda oficial en Ubuntu 24.10 Oracular Oriole a partir de octubre. En la información oficial, editada hace 2 días, podemos ver que el apartado de la tienda «ahora incluye mejoras en la página de gestión, en lo que se incluye«:

Instalaciones en curso.

Mejorada la gestión de auto-actualizado.

Mensajes para snaps ejecutándose.

Desinstalación directa.

La instalación de paquetes de terceros también está soportada.

El nombre de la aplicación que sería capaz de todo lo anterior sería App Center, no Ubuntu Software.

Así que lo único claro es que no hay nada claro. Para salir de dudas tendremos que esperar, o bien unos días en los que las aguas vuelvan a su cauce o bien hasta el día 10 de octubre, momento en el que llegará la versión estable de Ubuntu 24.10 Oracular Oriole y veremos qué tienda hay disponible.