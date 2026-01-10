Ubuntu 25.04 Fin de soporte: Actualiza ya a 25.10 o vuelve a LTS

El próximo 15 de enero de 2026 marcará el final del camino para Ubuntu 25.04 «Plucky Puffin». Canonical ha confirmado que a partir de esa fecha cesará todo soporte oficial para esta versión intermedia, lo que significa que dejará de recibir parches de seguridad, actualizaciones de kernel y correcciones de errores críticos.

Esta fecha límite no es negociable y marca el momento exacto en que los repositorios oficiales dejarán de suministrar parches de seguridad, actualizaciones de kernel y correcciones para aplicaciones críticas como navegadores web. Si eres de los usuarios que aún se encuentra sobre esta versión, el mensaje es claro: es necesario actualizar a una versión con soporte inmediatamente para evitar quedar expuestos a vulnerabilidades y exploits.

Ubuntu 25.04 llega al final de su vida

Permanecer en esta versión más allá de la próxima semana implica exponer el sistema operativo a vulnerabilidades conocidas que no serán remediadas, convirtiendo al equipo en un riesgo de seguridad activo. Ante este escenario, los usuarios se encuentran ante una bifurcación con dos caminos claros: avanzar hacia la novedad con Ubuntu 25.10 o buscar el refugio seguro de la versión LTS.

Para aquellos usuarios que prefieren mantenerse sobre una versión con soporte y acceder a las últimas características, la ruta natural es la actualización directa a Ubuntu 25.10 «Questing Quokka». Este proceso es el más indicado, ya que permite conservar los archivos y configuraciones personales, sin que uno tenga que preocuparse por algún problema.

Pero es importante remarcar que siempre, siempre, se recomienda realizar una copia de seguridad completa antes de iniciar cualquier operación de este tipo.

Proceso de actualización a la siguiente versión

El método más sencillo para realizar este salto es a través de la herramienta «Actualizador de Software»; tras buscar actualizaciones, el sistema detectará la nueva versión y presentará un botón para iniciar la transición. Si el aviso no aparece automáticamente, se puede forzar la comprobación abriendo una terminal y ejecutando el comando update-manager -c, lo que activará el asistente de actualización.

Alternativamente, los administradores de sistemas o usuarios que prefieren la línea de comandos pueden gestionar todo el proceso desde la terminal.

Tras asegurarse de que el sistema actual está totalmente actualizado, se debe ejecutar el comando

sudo do-release-upgrade

Este script se encargará de modificar las fuentes de software, desactivar temporalmente los repositorios de terceros para evitar conflictos y descargar los nuevos paquetes necesarios.

Es importante recordar que Ubuntu 25.10 introduce un cambio significativo en el entorno de escritorio: GNOME 49 funciona exclusivamente bajo el protocolo Wayland, habiendo eliminado el soporte para sesiones X11. Por tanto, antes de actualizar, es de suma importancia verificar que el hardware gráfico, especialmente si se usan tarjetas NVIDIA antiguas, sea compatible con esta tecnología para evitar encontrarse con una pantalla negra o un sistema inestable tras el reinicio.

Downgrade

Por otro lado, existe una alternativa muy atractiva para quienes están cansados del ciclo de actualizaciones semestrales y priorizan la estabilidad sobre la novedad: volver a Ubuntu 24.04 LTS. Esta versión de soporte a largo plazo garantiza actualizaciones de seguridad estándar hasta el año 2029 y soporte extendido hasta 2034, ofreciendo una base sólida y probada para entornos de producción o trabajo crítico. Sin embargo, a diferencia de la actualización a la 25.10, este camino no es una simple migración «in-situ»; requiere una instalación limpia.

Aqui el proceso es descargar la imagen ISO de Ubuntu 24.04 desde el portal oficial, crear un medio de instalación USB y proceder a reinstalar el sistema operativo desde cero.

Este proceso de «downgrade» o reinstalación implica necesariamente el formateo de las particiones del sistema, por lo que la copia de seguridad de los datos personales se convierte en un paso obligatorio. No existe un botón mágico para retroceder de versión conservando los programas instalados, por lo que se debe estar preparado para reconfigurar el entorno de trabajo.

A pesar del esfuerzo extra que supone la reinstalación, la recompensa es un sistema operativo inmutable que no requerirá cambios mayores durante los próximos años, liberando al usuario de la presión de los plazos de soporte cortos como el que ahora afecta a la versión 25.04. Sea cual sea la ruta elegida, la acción debe tomarse antes del 15 de enero para garantizar la integridad y seguridad del equipo informático.

