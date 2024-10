El pasado jueves, Canonical celebró el 20 aniversario de su sistema operativo con el lanzamiento de la familia Oracular Oriole. Como la vida sigue, ya tiene su punto de mira en la siguiente versión. Llegará en abril de 2025, y el primer paso para comenzar su desarrollo se ha dado hoy. No, no han lanzado una Daily Buil; lo que han hecho ha sido dar a conocer el nombre en clave que usará Ubuntu 25.04.

Publicado en X hace tan sólo unos minutos, la cuenta oficial de Ubuntu ha adelantado que Ubuntu 25.04 usará el nombre en clave de Plucky Puffin. Sobre su significado, lo que sí he tenido claro desde un principio ha sido de qué animal se trata. Y es que hay un navegador para dispositivos móviles que, si no recuerdo mal, era la mejor opción para navegar con Flash en el iPhone, ya que nunca se soportó en los dispositivos móviles de Apple. El animal es un frailecillo.

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin

Para saber qué significa el adjetivo sí he tenido que consultar. Primero, como es una palabra que desconozco, le he puesto a DeepL «pucky puffin» — sin la L –, por lo que no me traducía la primera palabra. Por costumbre he ido a ChatGPT y, en una de sus alucinaciones o aciertos porque suele corregir cuando escribimos mal, me ha dicho que «pucky» significa valiente, audaz o con coraje, que describe algo o alguien que muestra determinación frente a la adversidad. Más tarde me he dado cuenta de que la palabra correcta es «pLucky», y ahí DeepL ya me ha traducido la mascota como «frailecillo valeroso» o «frailecillo valiente».

Si no hay cambios extrañísimos, Ubuntu 25.04 Plucky Puffin llegará en abril de 2025, con GNOME 48, Linux ±6.14 y otras novedades que iremos descubriendo en los próximos seis meses. También será una versión provisional soportada hasta enero de 2026.