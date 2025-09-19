Tal y como estaba programado, Canonical lanzó ayer Ubuntu 25.10 Beta, lo que es una imagen que ya se acerca a lo que veremos en octubre. En este lanzamiento se estrenaron las imágenes conocidas como Snapshots, y se podría decir que esta es la última antes del lanzamiento oficial. No es exactamente así, pero sí en el sentido de que es una imagen con todo probado y re-probado en un punto más maduro que las Daily Build.

Porque sí, hasta que llegue la versión estable, Canonical seguirá lanzando Daily Builds con todas las modificaciones de las últimas 24 horas, pero la beta promete una experiencia más segura en cuanto a ausencia de fallos. Los habrá, y Canonical quiere aprovechar estas tres semanas que quedan para corregir todo lo que se le vaya reportando desde las instalaciones de Ubuntu 25.10 beta.

Ubuntu 25.10 Beta ya disponible. Estable en tres semanas

Questing Quokka será lanzado oficialmente el 9 de octubre, siempre y cuando no se topen con algún fallo grosero que deban corregir. Claro está, el fallo lo deben conocer antes del lanzamiento, o en caso contrario podrían desactivar actualizaciones y eliminar ISOs hasta que lo hayan arreglado. Esto lo menciono porque recuerdo un caso en el que alguien manipuló algunas traducciones con mensajes políticos y otro en el que el instalador fallaba, y en ambos casos se dieron cuenta tras el lanzamiento oficial.

Los usuarios interesados en descargar Ubuntu 25.10 Beta deben decidir qué sabor prefieren, ir a su página web, descargar la ISO e instalarla como siempre. Las imágenes se encuentran en cdimage.ubuntu.com, eligiendo el sabor, entrando luego al apartado releases/25.10/Beta. En el mismo apartado releases encontramos las snapshots, y en el futuro aparecerá también la estable.

Questing Quokka llegará con novedades que dependen del sabor y su entorno gráfico, pero la versión principal llegará con GNOME 49, sudo-rs, nueva app para el Terminal y visor de imágenes y Linux 6.17, kernel que usará toda la familia.