Ubuntu 25.10 llegará con Linux 6.17, o esa es la intención

Hace algo más de un mes desde que Canonical hizo oficial el lanzamiento de Plucky Puffin. Poco después comenzó el desarrollo de Ubuntu 25.10 Questing Quokka, y empezamos a conocer los primeros detalles de esta futura iteración. Entre ellos, que usará una versión de sudo basada en Rust llamada sudo-rs o cambiará el terminal a Ptyxis. Además, en versiones pasadas se tomó la decisión de usar el último kernel disponible, aunque en la fase de desarrollo del sistema operativo éste estuviera aún en fase experimental. Incluso si la versión estable del kernel llegara después que la del sistema operativo.

Hace unas horas, Kleber Souza, del equipo del kernel de Ubuntu, confirmó que Ubuntu 25.10 Questing Quokka usará Linux 6.17, siempre y cuando todo va como está planeado. Esos planes pasan por que Linux 6.15 llegue este domingo, 6.16 el 27 julio y 6.17 del 28 de septiembre al 12 de octubre. Esos son los plazos, si no me equivocado, en los que llegarían las próximas versiones de Linux si no hay ninguna semana extra que obligue a lanzar octavas Release Candidates. Las RC extra cambiarían ligeramente el panorama.

Ubuntu 25.10 llegará en octubre con GNOME 49 y más Rust

Poniéndonos en lo peor, en el caso de que se lanzaran octavas RC para Linux 6.15, 6.16 y 6.17, Linux 6.17 llegaría a mediados de octubre, justo a tiempo para incluirlo en Ubuntu 25.10, o con días de retraso, puesto que Questing Quokka llegará el 9 de octubre. La nueva norma con el kernel dice que usarán el último kernel, por lo que podrían incluir una de las últimas RC en caso de ser necesario y poco después actualizar a la versión estable.

Antes de todo esto, Canonical tiene semanas para ir añadiendo cambios, y aún se esperan muchos. Llegado el momento, es casi una certeza que Questing Quokka llegue con GNOME 49 en la edición principal, así como una base con paquetes actualizados a octubre de 2025.