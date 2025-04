Ubuntu 25.10 ya tiene nombre en clave: Questing Quokka

Si no pasa nada, y de momento no hay noticias que nos hagan pensar lo contrario, Ubuntu 25.04, del que ya ha disponible una beta, llegará el próximo jueves 17 de abril. Por regla general, todo lo relacionado con la siguiente versión debe tener lugar tras esa fecha, pero esta vez no ha sido así. Canonical ha publicado en la red social X el nombre en clave de Ubuntu 25.10, y he de reconocer que el animal es de los más simpáticos que jamas he visto como mascota del sistema de Canonical.

El nombre será Questing Quokka. Se trata de un marsupial australiano de la familia de los macrópodos (como los canguros y ualabíes), y es famoso por su carita sonriente. Vive principalmente en algunas islas de Australia Occidental, como Rottnest Island. Es un animal pequeño, peludo, de hábitos nocturnos y herbívoro. Se ha hecho famoso en redes sociales porque parece que siempre está feliz, de ahí su apodo de «el animal más feliz del mundo».

Ubuntu 25.10 Questing Quokka

Questing Quokka ₍ᐢ•ﻌ•ᐢ₎ — Ubuntu (@ubuntu) April 14, 2025

Sobre el nombre, no parece tener traducción al español y hay más información sobre él en la Wikipedia — que aunque sabemos que puede no ser muy fiable, tienen información sobre casi todo. El adjetivo «Questing» puede tener diferentes interpretaciones, como «que está buscando», «explorador», «en una misión» o «aventurero». Para mí, lo que tiene más sentido es que sea un quokka explorador o aventurero, pero habrá que espera a ver el fondo de pantalla para tener más claro cómo será la mascota oficial.

Días después del lanzamiento de Plucky Puffin anunciarán el comienzo del desarrollo de Ubuntu 25.10, poco más tarde lanzarán la primera Daily Build y de ahí ya nos iremos a octubre, para cuando está programada la próxima versión. Entre lo que incluirá, la edición principal usará GNOME 49 casi con toda seguridad y un kernel que estará por Linux 6.16 o Linux 6.17.