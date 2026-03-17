La próxima versión del sistema de Canonical será una LTS, y aunque se espera que se priorice la estabilidad, también es un momento importante que sólo tiene lugar cada dos años. Ubuntu 26.04 romperá algunas tradiciones que van de nuevas aplicaciones por defecto a unos asteriscos a modo de feedback en sudo, y recientemente ha aparecido otra en las Daily Build que podéis ver en la imagen de cabecera.

A la izquierda de la imagen tenemos cómo se ven las carpetas en Ubuntu 25.10, la última estable que es una provisional o interim (soportada durante 9 meses); a la derecha se muestra cómo serán los iconos en las carpetas de Ubuntu 26.04. Para empezar, un primer vistazo nos permite entender que han cambiado los colores. Antes eran carpetas grises por fuera y moradas/anaranjadas en lo que sería interior; ahora son naranjas, con una parte interior más oscura para mejorar el contraste.

Carpetas naranjas en Ubuntu 26.04

Cabe destacar que esto se acerca un poco más a lo que ofrece un GNOME puro, aunque el Nautilus más puro muestra carpetas en color beige. Es cada tema el que elige de qué color mostrar las carpetas, y siendo el naranja el color de acento predeterminado en Ubuntu, es también el color elegido para las carpetas en Ubuntu 26.04.

Por otra parte, también se han suavizado las formas de las carpetas. Antes eran más pronunciadas o agresivas, y en Resolute Raccoon se ven más formas más finas.

Mención especial al icono de la carpeta del escritorio, que ahora muestra una pantalla de ordenador, con el borde izquierdo más grueso que se supone que es el dock, mientras que antes mostraba lo que sería un escritorio. ¿Mejor? ¿Peor? Cada uno tendrá su opinión, pero ese escritorio es algo que también aparece en otros entornos gráficos como KDE Plasma.

Ubuntu 26.04 llegará el 23 de abril con esta y otras novedades, entre las que destaca GNOME 50 y probablemente Linux 7.0.