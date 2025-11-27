Aún queda mucho tiempo para la llegada de la versión estable de Ubuntu 26.04, pero mes y medio de desarrollo ha sido suficiente para que empecemos a conocer algunas de las novedades que traerá. Está claro que, salvo catástrofe, debe llegar con GNOME 50 y un kernel más nuevo, pero el resto de cambios se irán conociendo en los seis meses de desarrollo. Dos de ellos serán sustituciones, dos aplicaciones que cambiarán por otras.

El reproductor de vídeo por defecto en Ubuntu 25.10 y anteriores es Totem. Ha sido así desde 2004, pero a veces hay que hacer bueno aquello de «renovarse o morir», y Totem va a morir, por lo menos en Ubuntu como aplicación por defecto. En su lugar, Canonical apostará por Showtime (captura de cabecera), una aplicación que ahora forma parte de GNOME.

Para los usuarios interesados en probar Showtime, está en los repositorios oficiales de Ubuntu, por lo que instalarlo es tan sencillo como abrir un terminal y escribir:

sudo apt install showtime

Ubuntu 26.04 llegará en abril de 2026

Por otra parte, el monitor del sistema pasará a ser Resources. No es una aplicación de GNOME ni está en su círculo, pero Canonical piensa que Resources cumple con su función mientras mejora la accesibilidad. También valoraron la posibilidad de usar Mission Center, pero la accesibilidad tuvo su peso.

Para probar Resources, lo mejor es instalar su paquete flatpak. Si no tenéis habilitado el soporte, recordamos que escribimos un artículo para Ubuntu 20.04 que sigue funcionando a día de hoy. La diferencia con versiones anteriores es que en Focal Fossa cambiaron la tienda por defecto de Ubuntu, por lo que hubo que tomar nuevas medidas.

Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon llegará en abril de 2026, y lo hará con Showtime como reproductor de vídeo, Resources como monitor del sistema y un GNOME 50 del que también iremos descubriendo novedades de aquí a marzo del año que viene.