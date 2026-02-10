Ubuntu 26.04 llegará sin la app «Software y Actualizaciones»

Yo no soy muy fan de los cambios, pero reconozco que, con el tiempo, la mayoría se hacen para mejorar algo. Y es que Ubuntu 26.04 llegará sin la aplicación Software y Actualizaciones. Hablando de cambios, he de reconocer que no me había dado cuenta de que, en algún momento, Canonical decidió cambiarle el nombre a su versión en español desde el de siempre a «Programas y actualizaciones», pero un cambio de nombre no se puede comparar a una supresión.

El motivo de la eliminación es que se considera una aplicación peligrosa, en el sentido de que alguien sin suficientes conocimientos puede eliminar fácilmente los repositorios oficiales de Ubuntu y cargarse así la vía principal de gestión de software. Además, la pestaña de Ubuntu Pro se moverá a la app Security Center.

Ubuntu 26.04 seguirá con las herramientas tipo CLI

El paquete software-properties-common no se eliminará, por lo que se podrá seguir usando add-apt-repository para añadir repositorios de terceros y eliminarlos. Cabe destacar también el hecho de que muchos programas que se ofrecen en paquetes DEB, como Google Chrome, añaden los repositorios automáticamente tras la primera instalación.

Para el que eche de menos la aplicación Programas y Actualizaciones, se puede seguir instalando manualmente para su uso en Ubuntu 26.04 y más allá. El paquete es software-properties-gtk.

Este cambio sólo afectará a nuevas instalaciones. Quienes actualicen seguirán con la aplicación como hasta ahora; no se la «cargará» la actualización.

¿Y los drivers de terceros?

La instalación de controladores especiales también estaba en esa aplicación. Con este movimiento, si nuestro equipo cuenta con un hardware que no funcione bien tras la instalación de cero, corregir el problema será un poco más difícil. Canonical ha pensado en que sea el sistema operativo quien detecte estas configuraciones, pero aún tienen que decidir cómo se lleva a cabo la instalación.

Por otra parte, se puede usar ubuntu-drivers para mostrar los controladores disponibles e instalarlos con la misma herramienta. Otra opción es, como habíamos explicado, instalar el paquete software-propertíes-gtk y hacerlo como siempre se había hecho.