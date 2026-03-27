La llegada de la beta de Ubuntu 26.04 LTS «Resolute Raccoon» marca uno de los hitos más importantes de los últimos años para la distribución de Canonical. No es una versión cualquiera: hablamos de una edición con soporte extendido pensada para permanecer durante años en equipos personales, empresas, administraciones públicas y centros educativos.

Esta beta permite probar ya el grueso de las novedades que traerá la edición final, desde el nuevo kernel y el entorno de escritorio hasta las mejoras en rendimiento gráfico, telemetría y herramientas de administración. Al mismo tiempo, sirve para que los usuarios más avanzados y la comunidad ayuden a pulir errores menores antes del lanzamiento estable, algo clave en un sistema que ofrecerá soporte estándar durante cinco años, ampliable hasta los diez con Ubuntu Pro.

Una beta LTS muy cerca de la versión final

Canonical ha publicado la primera beta de Ubuntu 26.04 LTS siguiendo el calendario previsto de desarrollo. Se trata de la fase de pruebas pública que llega tras los hitos habituales: Feature Freeze, UI Freeze y Kernel Feature Freeze, que se fueron encadenando entre febrero y marzo, hasta desembocar en la publicación de la beta a finales de mes.

Si no hay cambios de última hora, el ciclo se completará con el Kernel Freeze y la Release Candidate en abril, para culminar en la versión final el 23 de abril de 2026. Desde Canonical se deja claro que las fechas intermedias pueden ajustarse ligeramente si el desarrollo lo requiere, pero la previsión es que el día del lanzamiento estable se mantenga.

Ediciones disponibles y sabores oficiales

La imagen beta no se limita al escritorio clásico. Ubuntu 26.04 LTS Beta está disponible en ediciones Desktop, Server, WSL y Cloud, lo que facilita a administradores y desarrolladores empezar a validar despliegues en diferentes entornos: desde equipos de oficina hasta máquinas virtuales en la nube.

Junto a la edición principal, también se han publicado las betas de los sabores oficiales, que siguen teniendo un peso importante en el ecosistema, sobre todo en entornos donde se valoran escritorios alternativos más ligeros o tradicionales. Entre ellos encontramos Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity y Xubuntu, además de otros sabores LTS como Ubuntu Cinnamon, Edubuntu o Ubuntu Kylin. Eso sí, Ubuntu MATE y Ubuntu Unity han decidido no ofrecer esta vez edición con soporte prolongado por falta de manos en el desarrollo, aunque seguirán publicando versiones normales.

Kernel Linux 7.0 y base del sistema

Uno de los puntos más comentados de esta beta es la inclusión del kernel Linux 7.0, todavía en fase Release Candidate en el momento de la publicación. Canonical apuesta porque el desarrollo del kernel llegue a tiempo para que la versión estable de Linux 7.0 esté lista antes del lanzamiento final de la LTS.

Mientras tanto, la beta ya trabaja sobre esta base, lo que permite probar mejoras de rendimiento, soporte de hardware reciente y nuevas capacidades de seguridad que irán llegando con la rama 7.x. A su alrededor se integran versiones actualizadas de las herramientas de compilación y ejecución, con Python 3.14, GCC 15.2 y OpenJDK 25 como nuevo Java por defecto, manteniendo versiones anteriores disponibles en los repositorios para no romper flujos de trabajo.

GNOME 50 y el salto definitivo a Wayland

En el escritorio, Ubuntu 26.04 LTS da el salto a GNOME 50, una versión importante que termina de consolidar el cambio al servidor gráfico Wayland. El soporte de sesiones X11 se ha eliminado de GDM, de modo que las sesiones de GNOME pasan a ser exclusivamente Wayland. Para aplicaciones antiguas que dependan de X11, el sistema sigue utilizando Xwayland como capa de compatibilidad, por lo que la mayoría de programas heredados seguirán funcionando con normalidad.

Entre las mejoras visibles, GNOME 50 estabiliza funciones que antes se consideraban experimentales, como la frecuencia de refresco variable (VRR) y el escalado fraccional, muy valoradas por quienes usan monitores de alta tasa de refresco o pantallas de alta resolución. También hay avances relevantes en accesibilidad: el lector de pantalla Orca estrena una configuración renovada, con preferencias globales y almacenamiento basado en GSettings, lo que facilita su uso en distintos equipos.

Cambios visuales: nuevo tema Yaru y carpetas rediseñadas

Sin ser una revolución estética, Ubuntu 26.04 incorpora una serie de ajustes que dan una sensación de lavado de cara al escritorio. El tema Yaru introduce nuevos iconos de carpetas, ahora más compactos, con bordes redondeados y un relieve suave en la parte superior. El emblema se ha rediseñado y el tamaño se ha alineado con el resto del set Yaru.

El color de acento cobra mucho más protagonismo: en lugar de un ligero matiz, ahora tiñe completamente las carpetas, haciendo que el cambio de color sea evidente y más útil para personalizar el entorno. Otros iconos del sistema, como la Calculadora o LibreOffice, se han adaptado también a este estilo más uniforme, de forma que la interfaz resulta más coherente.

Además, el Ubuntu Dock pasa a ser totalmente opaco, desaparece la transparencia por defecto, el sistema estrena un nuevo fondo de pantalla y una animación de arranque diferente, con un “boot spinner” más marcado. Son detalles pequeños, pero que se notan a poco que se use el sistema en el día a día.

Nuevas aplicaciones por defecto: Resources y Showtime

La beta de Ubuntu 26.04 LTS incorpora cambios en las herramientas que vienen de serie. La novedad más clara es la llegada de Resources como nuevo monitor del sistema, que sustituye al monitor clásico de GNOME. Resources es una aplicación moderna, encuadrada en el ecosistema GNOME Circle, pero que Canonical ha decidido integrar como componente estándar por su interfaz más clara para ver uso de CPU, memoria, discos y red.

Otro cambio destacado es el debut de Showtime como nuevo reproductor de vídeo, que reemplaza al veterano Totem. Showtime apuesta por una interfaz minimalista y mejor alineada con las directrices de diseño actuales de GNOME (libadwaita), con las opciones esenciales accesibles desde un menú sencillo. En la instalación por defecto todos los usuarios reciben Resources, mientras que Showtime se incluye al elegir la opción de selección extendida durante el instalador; después se puede instalar fácilmente desde App Center o con apt.

Mejoras en App Center, telemetría y seguridad

La tienda de software continúa puliéndose. En esta beta, App Center mejora el tratamiento de paquetes DEB, algo relevante para quienes mezclan aplicaciones Snap con software tradicional de los repositorios. Se han retocado flujos de instalación y gestión para que sea más claro qué tipo de paquete se está usando y cómo se actualiza.

En paralelo, la configuración del sistema agrupa ahora nuevos controles de telemetría y Ubuntu Pro. La idea es que los usuarios puedan decidir con mayor facilidad qué datos comparten, revisar la información que se envía y gestionar las características adicionales ligadas a las suscripciones de Ubuntu Pro, como parches ampliados o funciones de seguridad avanzadas.

Como parte de la reorganización de herramientas, Ubuntu 26.04 deja de incluir por defecto la aplicación «Software y actualizaciones» en las instalaciones nuevas. Canonical considera que algunas de sus opciones podían provocar problemas serios si se usaban sin pleno conocimiento, por ejemplo al desactivar el repositorio principal o activar repositorios propuestos. La gestión avanzada de repositorios sigue disponible mediante las herramientas de línea de comandos habituales, y la configuración de Ubuntu Pro se centraliza ahora en la aplicación de Seguridad.

Stack gráfico renovado: Mesa 26 y nuevos drivers

En el terreno gráfico, Ubuntu 26.04 LTS Beta integra la última versión de Mesa, la 26.x, lo que mejora el soporte de GPUs modernas y la compatibilidad con APIs como Vulkan y OpenGL en tarjetas tanto de AMD como de Intel. Esto se traduce en mejor rendimiento en juegos, aplicaciones 3D y programas de aceleración por GPU.

La beta también incorpora nuevos drivers para GPU, con especial atención a las tarjetas NVIDIA de la serie 590 y a los paquetes gráficos necesarios para cargas de trabajo de IA. El objetivo es que, tras instalar el sistema, un usuario con un PC reciente no tenga que pelearse demasiado para aprovechar el hardware al máximo, ya sea para ocio o para trabajo profesional.

Gestión de firmware más eficiente

Otro de los cambios importantes, aunque menos vistoso, está en cómo maneja Ubuntu el firmware del sistema. Hasta ahora se utilizaba un único paquete de firmware de gran tamaño; a partir de esta versión, la beta muestra ya la división en varios paquetes específicos por fabricante.

Con esta reorganización es posible reducir el ancho de banda necesario en las actualizaciones, ya que cada equipo solo descargará el firmware relevante para su hardware. Además, se libera espacio en disco al poder desinstalar controladores vinculados a dispositivos que no se usan. Es un cambio que, en entornos con muchas máquinas (por ejemplo, en aulas, oficinas o laboratorios), puede suponer ahorros considerables de tiempo y recursos.

Paquetes para IA, ciencia de datos y alto rendimiento

Ubuntu 26.04 LTS refuerza su papel como plataforma para IA, aprendizaje automático y computación de alto rendimiento. En la beta ya se puede ver la disponibilidad de paquetes específicos en los repositorios oficiales, entre ellos las herramientas necesarias para AMD ROCm y NVIDIA CUDA, algo especialmente relevante para universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas.

Canonical está trabajando directamente con AMD para ofrecer ROCm empaquetado de forma nativa para Ubuntu, de modo que bastará con un «sudo apt install rocm» para instalar la plataforma y recibir actualizaciones periódicas a través del sistema de paquetes estándar. Esto simplifica muchísimo la puesta en marcha de entornos de cálculo acelerado en servidores y estaciones de trabajo con GPU AMD.

Rendimiento x86-64-v3 y variantes amd64v3

Pensando en los equipos más modernos, Ubuntu 26.04 LTS planea ofrecer variantes x86-64-v3 / amd64v3 para todos los paquetes. Algunas de estas compilaciones ya se venían probando en Ubuntu 25.10, y en la LTS el objetivo es tener el ecosistema completo preparado en este formato.

Estas variantes aprovechan instrucciones avanzadas presentes en CPUs recientes, lo que puede traducirse en mejoras de rendimiento sin cambiar de hardware, siempre que el procesador sea compatible con el nivel v3. No será la opción por defecto, de modo que quienes tengan equipos más antiguos seguirán funcionando con normalidad, mientras que los usuarios con máquinas más nuevas podrán beneficiarse de estas optimizaciones cuando se habiliten.

Novedades en herramientas del sistema y utilidades

Más allá del kernel y el escritorio, Ubuntu 26.04 LTS introduce un conjunto de cambios menores pero prácticos en utilidades y componentes básicos. Uno de los detalles más visibles es que, a partir de esta versión, sudo muestra asteriscos al introducir la contraseña, algo que muchos usuarios venían pidiendo para evitar la sensación de “escribir a ciegas”.

El gestor de paquetes apt gana nuevas funciones, entre ellas una autocompletación mejorada en bash y comandos como «why» y «why-not», pensados para entender por qué se instala o no cierto paquete. También se actualiza el servicio de hora a Chrony 4.8, manteniéndose como base de sincronización temporal en esta LTS mientras Canonical prepara a futuro la transición hacia soluciones escritas en Rust para próximas versiones.

En el apartado de seguridad y cifrado, se introducen mejoras relacionadas con TPM y cifrado de disco completo, incluyendo avisos de actualización de firmware cuando pueda ser necesario usar una clave de recuperación tras un reinicio. Además, se genera un informe denominado «Ubuntu Insights» durante los procesos de actualización del sistema, también disponible en entornos WSL, para ofrecer una visión más clara de lo que se ha cambiado.

Cambios y ajustes en la experiencia de escritorio

GNOME 50 aporta también varias mejoras en Nautilus (Archivos), como una carga de miniaturas más rápida y autocompletado de rutas sin distinguir mayúsculas de minúsculas, algo que facilita el trabajo con estructuras de carpetas complejas. El panel de Ajustes introduce pequeños retoques en distintas secciones, junto con un panel dedicado a la telemetría de Ubuntu.

El sistema integra ahora búsqueda de aplicaciones web y Snap directamente desde la vista «Overview», con la posibilidad de desactivar esta función para quienes prefieran búsquedas más tradicionales. También se han realizado ligeros cambios en el instalador, con textos ajustados y una diapositiva nueva para explicar mejor las opciones de telemetría durante la instalación inicial.

Como suele ocurrir en una beta, ya se han detectado algunos fallos visuales y cuelgues puntuales, como espaciados extraños entre iconos de aplicaciones en carpetas del grid o cierres inesperados del visor de documentos al usar las nuevas herramientas de tinta. Son problemas que deberían ir corrigiéndose a medida que se acerque la Release Candidate.

Wayland, sabores alternativos y sesión X11

Con el abandono de X11 en GDM, la experiencia por defecto en Ubuntu 26.04 gira completamente en torno a Wayland. Para la mayoría de usuarios de escritorio esto no supondrá un cambio dramático, pero puede ser relevante para entornos que dependan de un servidor X11 completo por motivos de compatibilidad con software muy antiguo o herramientas específicas.

En estos casos, conviene valorar el uso de otros sabores de Ubuntu que sigan usando X11 como servidor principal, por ejemplo Lubuntu, que mantiene su escritorio LXQt sobre X11. De esta forma, los entornos que no puedan dar todavía el salto a Wayland seguirán teniendo una opción LTS dentro de la familia Ubuntu.

Cómo descargar y probar Ubuntu 26.04 LTS Beta

La beta de Ubuntu 26.04 se puede descargar desde el servidor de versiones de Ubuntu (cdimage.ubuntu.com), donde se ofrecen imágenes para equipos Intel/AMD de 64 bits, una imagen genérica para ARM (no garantizada para todos los dispositivos) y un sistema preinstalado específico para Raspberry Pi.

Dado que se trata de una versión en pruebas, se recomienda instalarla en máquinas virtuales, equipos secundarios o entornos de test, y no en el ordenador principal de trabajo o estudio. De esta forma se pueden explorar con calma todas las novedades sin arriesgar datos ni productividad. En entornos profesionales, es un buen momento para validar compatibilidades de hardware y software clave de cara a futuras migraciones.

Quienes instalen esta beta podrán actualizar sin problemas a la versión estable simplemente manteniendo el sistema al día con las actualizaciones. Cuando llegue el 23 de abril de 2026, el sistema habrá ido recibiendo los paquetes definitivos y quedará en un estado equivalente al de una instalación limpia de la LTS.

Con esta beta, Ubuntu 26.04 LTS se perfila como una edición orientada a consolidar cambios introducidos en ciclos anteriores, poniendo el foco en estabilidad a largo plazo, Wayland como base, soporte de hardware moderno y mejores herramientas para desarrollo e IA. No hay una revolución radical, pero sí una suma de ajustes técnicos y visuales que, especialmente para usuarios y organizaciones en que dependen de versiones LTS, convierten a «Resolute Raccoon» en una actualización muy a tener en cuenta cuando llegue su lanzamiento estable.