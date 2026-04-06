Ubuntu 26.04 LTS sube a 6 GB de RAM: ¿El fin del Linux para PC antiguos?

Navegando por la web me encontre con una noticia bastante desalentadora y que me ha hecho reflexionar un poco, ya que llevo años utilizando distribuciones basadas en Linux (en la mayor parte del tiempo Arch Linux, Fedora y Ubuntu) y, durante mucho tiempo, siempre he visto a Ubuntu como ese salvavidas definitivo que rescataba ordenadores condenados a terminar en la basura. Sin embargo, la próxima versión 26.04 LTS, apodada «Resolute Raccoon» programada para este 23 de abril, me ha hecho replantearme esta perspectiva.

Por primera vez desde 2019, Canonical ha decidido subir los requisitos mínimos de memoria, exigiendo ahora 6 GB de RAM para su edición de escritorio principal, acompañados de un procesador de doble núcleo a 2 GHz y 25 GB de espacio en disco. A primera vista, esta cifra me asustó y se siente como una exclusión directa para quienes todavía dependen de equipos de entrada, pero analizándolo fríamente, creo que estamos ante un golpe brutal sobre la realidad tecnológica actual.

Si echamos la vista atrás, resulta hasta nostálgico recordar cuando Ubuntu 14.04 pedía apenas 1 GB de memoria, o el gran salto a los 4 GB con la versión 18.04. Al ver los 6 GB que se exigen ahora, es tentador y muy fácil culpar al entorno de escritorio GNOME de estar sobrecargado, pero desde mi punto de vista, el problema real radica en lo que hacemos nosotros dentro del sistema operativo.

El verdadero peso que ahoga a nuestras computadoras hoy en día no proviene del sistema operativo en sí, sino de la red y de las herramientas que consideramos básicas. Nos hemos acostumbrado a mantener abiertos navegadores web que consumen gigabytes enteros de memoria con apenas unas cuantas pestañas activas.

A esto le sumamos aplicaciones de mensajería, editores de imágenes y plataformas de música que, en el fondo, no son más que navegadores encapsulados ejecutándose en segundo plano. Los 6 GB que ahora exige Canonical no son un peaje para que el escritorio se vea bonito, sino un colchón de seguridad indispensable para que puedas tener tu correo, tu entorno de trabajo y tus herramientas abiertas simultáneamente sin que el equipo colapse por falta de recursos.

A pesar de entender la justificación técnica, no puedo negar el sabor amargo que deja esta medida, especialmente por el momento histórico en el que ocurre ya que nos encontramos en medio de una burbuja tecnológica impulsada por la fiebre de la inteligencia artificial, la cual ha provocado un encarecimiento brutal en los módulos de memoria y en el almacenamiento de estado sólido. Dispositivos que antes considerábamos asequibles han duplicado o triplicado su valor.

En este clima financiero, decirle a un usuario que su portátil de entrada con 4 GB de RAM ya no es apto para la versión principal de Ubuntu se siente como una exclusión dolorosa. Es un recordatorio frustrante de que el progreso tecnológico genera inevitablemente una capa de obsolescencia y residuos electrónicos, obligando al software a avanzar de la mano del hardware más moderno para no quedar estancado en el pasado.

Curiosamente, Canonical deja a Ubuntu en una posición peculiar si lo comparamos con Windows 11. El sistema operativo de Microsoft establece un mínimo oficial de 4 GB de RAM y un procesador de 1 GHz. A simple vista, la campaña publicitaria te haría creer que Windows es ahora más ligero que Linux, pero la realidad es que es una verdad a medias. Ejecutar Windows 11 con 4 GB de memoria es una experiencia dolorosa, lenta y que agota la paciencia de cualquiera, similar a intentar jugar un videojuego a diez fotogramas por segundo.

Los 6 GB de Ubuntu no son una barrera física de bloqueo, si no que simplemente nos está dando una cifra para que trabajemos de manera cómoda, mientras que Microsoft nos vende el mínimo indispensable para que la pantalla encienda.

Afortunadamente, que la edición principal de Ubuntu suba los requisitos no significa que estemos frente a un callejón sin salida para el hardware modesto. Si te encuentras limitado a esos 4 GB de memoria y no puedes evitar la generación de residuos electrónicos comprando un equipo nuevo, la comunidad sigue ofreciendo alternativas maravillosas. Desde mi experiencia, la mejor opción es saltar a variantes que utilizen entornos como LXDE, XFCE o MATE. Tambien por que no, gestores de ventas como i3, iceWM openbox, sway, entre otros.

Al final, el código abierto sigue teniendo su variedad y simplemente tenemos que aceptar que la versión de lujo del escritorio ya no es para todos los equipos.