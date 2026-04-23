Ya es oficial. Canonical ha anunciado el lanzamiento de Ubuntu 26.04 LTS, la nueva versión que estará soportada durante más tiempo. Con nombre en clave de Resolute Raccoon, introduce muchas novedades, aunque ya sabemos que nuca será suficiente para algunos. Con tantos puntos que mencionar, uno no sabe muy bien por donde empezar, pero lo mejor es hacerlo por lo que más forma le da a un sistema operativo con base Linux: el entorno gráfico y el kernel.

Y es que Ubuntu 26.04 LTS se ha decidido a usar Linux 7.0, lo que puede sorprender un poco teniendo en cuenta que es un gran salto para una versión LTS. Lo del entorno gráfico sí entra dentro de lo normal, pues GNOME 50 no introduce cambios que se puedan considerar peligrosos para la estabilidad y era la evolución natura.

Novedades más destacadas de Ubuntu 26.04 LTS

Soportado 5 años, hasta abril de 2031.

Linux 7.0.

GNOME 50, lo que se queda con gran parte de las novedades de Resolute Raccoon.

Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

OpenJDK 25.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

APT 3.2.

GCC 15.2.

PipeWire 1.6.2.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

Como hemos mencionado, muchas de las novedades se las queda GNOME 50 y Linux 7.0, para lo que ya tenemos dos artículos relacionados a los que podéis acceder haciendo clic en los hipervínculos de la lista anterior. Pero también hay otros cambios que merece la pena tener en cuenta.

Por ejemplo, el centro de aplicaciones ahora también puede gestionar paquetes DEB. El cambio es sutil y Canonical no le ha dado mucho bombo, pero en Resolute Raccoon podremos eliminar paquetes DEB desde el centro de software por defecto. Sigue sin soportar paquetes flatpak, pero por lo menos va avanzando.

Durante mucho tiempo, los colores de las carpetas de Ubuntu han sido propios, usando la popular paleta de color tipo berenjena. A partir de ahora, el color por defecto será el naranja, y en general se acerca más a una experiencia GNOME pura.

Cuando se escriba sudo en Ubuntu 26.04 y pida la contraseña, puede que a alguno le sorprenda que sí verá algo, concretamente asteriscos. Es un comportamiento que también encontramos en distribuciones como Linux Mint, y todo tiene una explicación: no mostrar asteriscos es una decisión de seguridad, ya que un número de caracteres puede dar pistas sobre lo que hay debajo; mostrarlos es una guía que ayuda a quien introduce las contraseñas, y la seguridad que se pierde es mínima.

Adiós a Programas y Actualizaciones

Debo reconocer que este cambio a mí no me encanta, pero es lo que hay. Programas (antes Software) y actualizaciones es una interfaz que permite añadir y eliminar repositorios de software, y también gestionar Ubuntu Pro y controladores de terceros. En Ubuntu 26.04, ese programa ya no estará disponible.

Canonical lo explica diciendo que es peligroso para el usuario sin experiencia: si va allí y elimina los repositorios del sistema operativo, puede romperlo todo. Por lo tanto, mejor eliminarlo y dejar las herramientas de líneas de comandos.

Ante las dudas de cómo se gestionará Ubuntu Pro y los controladores de terceros, Ubuntu Pro se muda a Security Center, y los controladores los debe gestionar el sistema operativo.

Nuevas aplicaciones por defecto

Resolute Raccoon llega con Showtime como reproductor de vídeo por defecto. Antes se usaba Totem, pero Showtime es una experiencia más moderna que queda mejor en el GNOME moderno. Por otra parte, Resources pasa a ser el Monitor del Sistema por defecto, y los motivos vienen a ser los mismos que han hecho que se cambie el reproductor de vídeo. Tenéis más información en este enlace.

Ubuntu 26.04 LTS recomienda un mínimo de 6GB de RAM

Canonical ha decidido aumentar la recomendación de RAM de los 4GB a los 6GB como mínimo:

«Ubuntu Desktop 26.04 LTS requiere un procesador de doble núcleo de 2 GHz o mejor, un mínimo de 6 GB de RAM y 25 GB de espacio de almacenamiento libre para una experiencia cómoda. Si bien es posible instalar Ubuntu Desktop en sistemas con especificaciones más bajas, recomendamos utilizar una versión de Ubuntu en ese caso. Por ejemplo, puedes instalar Xubuntu o Lubuntu en sistemas con 2 GB de RAM o más«.

Ahora bien, no pasa de ser una recomendación. Resolute Raccoon no parece ser más pesado de lo que era Questing Quokka.

Ubuntu 26.04 LTS ya ha sido anunciado oficialmente, por lo que se puede descargar desde el cdimage de Ubuntu y también desde su página web oficial. Próximamente activarán también las actualizaciones desde 25.10. Para subir oficialmente desde 26.04 habrá que esperar a julio, pues Canonical suele esperarse a la primera actualización de punto para activar las actualizaciones de una LTS a otra.