Ubuntu 26.04 pasará a usar OpenJDK 25 por defecto

La próxima versión de Ubuntu es una LTS, y eso se nota. Se están preparando muchos cambios, como la eliminación de la aplicación Programas y Actualizaciones nuevas apps para reproducir vídeos y monitor del sistema y otros tantos. Ahora también sabemos que Ubuntu 26.04 pasara a usar OpenJDK 25 como versión de Java por defecto. Cabe recordar que la actual LTS y versiones posteriores usaban OpenJDK 21 tras la instalación de cero, ya que es una versión con soporte extendido. La siguiente LTS es el OpenJDK 25 que tratamos en este artículo, y de ahí el salto lógico.

Cero sorpresas en este sentido. Siempre que resulta posible, Canonical se queda en software estable para sus versiones LTS, como la próxima Ubuntu 26.04, de nombre en clave Resolute Raccoon. Añade cambios cuando merecen la pena, pero no suele hacerlo cuando puede causar inestabilidad. OpenJDK 25 será relativamente nuevo cuando llegue Resolute Raccoon, pero aprovecharán los próximos dos años para mejorar su estado.

Es importante mencionar o remarcar que esto será así por defecto. Si alguien necesita una versión de Java diferente, siempre será libre de instalarla por su cuenta.

Ubuntu 26.04 llegará en abril

El paquete java-common ha sido actualizado esta semana para que OpenJDK aparezca como la versión por defecto. Actualmente está en el archivo proposed-main, pero pronto irá al main. Dicho sea de paso, y si no pasa nada, la v25 de OpenJDK también debería ser lo que usaran 26.10, 27.04 y 27.10. Si, como se espera, hay nueva LTS de OpenJDK para 2028, 28.04 dará el salto esa nueva versión con soporte extendido.

Ubuntu 26.04 llegará el próximo abril y lo hará con muchas novedades. Por ejemplo, Linux 7.0, que comenzará su desarrollo este domingo con la RC1, GNOME 50, que actualmente está en fase beta pero se espera que sea lanzado oficialmente en marzo, y muchos cambios más, entre los que encontraremos componentes internos que no destacan tanto pero también son importantes.