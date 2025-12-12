Ubuntu 26.04 Snapshot 2 ya disponible para descarga

Siguiendo con el calendario estrenado en Questing Quokka, Canonical ha lanzado recientemente Ubuntu 26.04 Snapshot 2. Todos los sabores oficiales, incluidos aquellos que probablemente no lancen la LTS de Resolute Raccoon, ya han subido sus Snapshot 2 al servidor de Canonical. Ahora bien, esto no son automáticamente buenas noticias para esos sabores con ciertos problemas, y el secreto lo tiene justo esa palabra «automáticamente», ya que es posible que haya Snapshots sin que nadie las revise.

Ubuntu 26.04 Snapshot 2, como todas las demás, son unas imágenes con la mayor madurez que se puede tener en un punto en concreto. Son como puntos de control más estables que lo que se descarga cada día, es decir, las Daily Build. En los dos tipos de ISO hay procesos automatizados y procesos manuales, estando más claro en las diarias que en las Snapshots; las diarias tienen apartados «manual», «current» y «pending». Por otra parte, las Snapshots pueden llegar a salir sin que nadie les eche un vistazo.

Ubuntu 26.04 Snapshot 2 con las últimas novedades del mes

Ubuntu 26.04 Snapshot 2 llega con las últimas novedades del mes, siempre en un punto en el que Canonical considere que hay cierta estabilidad. Esa es la razón de ser de estas versiones mensuales: un punto de partida para probar con mayor seguridad frente a problemas y fallos. Una vez instaladas, estas instantáneas usan los mismos repositorios de desarrollo que las diarias, y sus caminos convergen.

La siguiente ya será la Snapshot 3 que llegará en enero, en febrero llegará la 4 y en marzo la 5. Tres semanas antes del lanzamiento de la versión estable lanzarán Ubuntu 26.04 Beta, lo que ya se podría considerar un 90% estable. En abril llegará la versión final con todos los cambios introducidos durante los últimos meses y los últimos retoques realizados a partir de los reportes de los usuarios de la beta.