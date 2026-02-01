Canonical ha puesto a disposición de la comunidad la tercera instantánea mensual de Ubuntu 26.04 LTS, conocida como Resolute Snapshot 3, una nueva imagen de prueba que marca el ecuador del ciclo de desarrollo de «Resolute Raccoon». Aunque se puede descargar libremente, está dirigida principalmente a personas con experiencia que quieran colaborar en la fase temprana de pruebas del futuro lanzamiento de soporte extendido.

A diferencia de las compilaciones diarias habituales, estas instantáneas forman parte de un programa específico para poner a prueba el sistema automatizado de construcción y testeo en el que trabajan los ingenieros de Canonical. Las imágenes se consideran artefactos desechables, sin garantías de estabilidad adicionales, pero concentrando en un único punto del mes el estado del desarrollo de Ubuntu y sus diferentes sabores oficiales.

Qué es Ubuntu 26.04 Snapshot 3 y para quién está pensado

Resolute Snapshot 3 se presenta como la tercera de las cinco instantáneas mensuales previstas antes de la beta de Ubuntu 26.04, que debería ver la luz en marzo de 2026. Supone, por tanto, la mitad del camino en el calendario de desarrollo de esta versión LTS, con unos tres meses por delante hasta el lanzamiento definitivo fijado para finales de abril.

Desde Canonical recuerdan que estas descargas no deben confundirse con versiones alfa o con compilaciones más probadas que las diarias. Son simplemente capturas mensuales del estado del sistema, generadas mediante una infraestructura de construcción diferente. Su propósito principal es detectar problemas en la nueva automatización de builds y pruebas, además de facilitar un punto de referencia para quienes quieren seguir la evolución del sistema.

Aunque cualquiera puede instalar Ubuntu 26.04 Snapshot 3, la propia Canonical insiste en que está orientado a testers «resolutos» y usuarios muy familiarizados con versiones en desarrollo. Lo más recomendable en Europa y España, para quien quiera curiosear sin complicarse, es probarlo en una máquina virtual, un equipo secundario o entornos de pruebas controlados, evitando su uso en sistemas de producción.

Estado actual del escritorio y cambios visibles

Quien espere una avalancha de novedades visibles en el escritorio probablemente se lleve una decepción con esta tercera instantánea. Gran parte del trabajo que incorpora Snapshot 3 está en capas internas del sistema, con ajustes en paquetes, optimizaciones y preparación del terreno para cambios más grandes que llegarán en los próximos meses.

Aun así, ya se pueden ver algunos movimientos interesantes. Por ejemplo, el nuevo monitor de sistema «Resources» aparece ya instalado por defecto como la apuesta de Ubuntu para sustituir a la herramienta tradicional de monitorización del sistema. También se incluyen componentes iniciales y muy tempranos de GNOME en estado alfa, una señal de que el equipo está alineando el escritorio con el futuro GNOME 50 que se espera integrar en Ubuntu 26.04.

Desde Canonical se apunta que será a partir del Snapshot 4, previsto para finales de febrero, cuando la comunidad de escritorio note cambios más tangibles. Para entonces se espera disponer del beta de GNOME 50, lo que debería traducirse en más componentes de escritorio actualizados y una experiencia más cercana a lo que verán los usuarios en la versión final.

Objetivo técnico: probando la nueva automatización de builds

El programa de instantáneas mensuales responde a una estrategia clara: validar de forma intensiva una nueva infraestructura de compilación y pruebas automáticas que Canonical quiere consolidar para futuros lanzamientos. Publicar una imagen mensual generada con este sistema permite detectar errores de compilación, problemas de integración y fallos de regresión de forma más estructurada que con las simples compilaciones diarias.

Los ingenieros de Canonical definen estas imágenes como «artefactos desechables», recalcando que no tienen estatus especial dentro del ciclo de desarrollo. Su ventaja es que sirven como referencia estable durante unas semanas para desarrolladores, testers y equipos de QA, que pueden reportar incidencias sobre un punto concreto del tiempo en lugar de trabajar siempre sobre un flujo cambiante de builds diarias.

Este enfoque encaja con la importancia que tiene Ubuntu 26.04 LTS para el ecosistema europeo y español, donde Ubuntu sigue siendo una de las distribuciones más implantadas en empresas, administraciones públicas y centros educativos. Afinar la automatización desde ahora debería traducirse en lanzamientos más predecibles y en una mejor calidad desde el primer día de soporte.

Participación de los sabores oficiales de Ubuntu

No solo la edición principal de Ubuntu participa en este programa. Todos los sabores oficiales han comenzado también a generar sus propias instantáneas, de modo que usuarios de Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu MATE y otras variantes pueden seguir este mismo ritmo mensual de pruebas.

En la práctica, esto significa que las comunidades europeas de cada sabor disponen de imágenes sincronizadas para detectar errores específicos de sus escritorios (KDE Plasma, Xfce, Cinnamon, etc.). Este tipo de coordinación ayuda a que los reportes de bugs lleguen a tiempo, tanto a Canonical como a los proyectos de escritorio y aplicaciones involucrados.

Linux 6.20/7.0: un kernel muy reciente con calendario ajustado

Más allá de las instantáneas, uno de los retos técnicos más importantes de Ubuntu 26.04 es su base de kernel. Canonical se ha comprometido a usar una versión muy reciente del kernel Linux, en el rango 6.20/7.0, rompiendo con la prudencia de lanzamientos anteriores en los que solía optar por versiones más conservadoras.

Este compromiso genera un escenario de calendario bastante apretado. El actual ciclo de Linux 6.19 se ha visto ampliado con un RC adicional debido a las vacaciones de final de año, lo que desplaza el lanzamiento estable hasta principios de febrero. Ese retraso, a su vez, mete presión sobre el ciclo siguiente: si Linux 6.20 (o 7.0, según la numeración que finalmente adopte Linus Torvalds) sale con un calendario normal, podría estar disponible hacia el 12 de abril; pero si necesitase un RC extra, la versión estable no llegaría hasta el 19 de abril.

Ese 19 de abril quedaría muy cerca de las fechas clave de congelación de Ubuntu 26.04, con un «kernel freeze» marcado en torno al 9 de abril y el «final freeze» previsto sobre el 16. A pesar de este margen tan estrecho, el equipo del kernel de Canonical, representado por Kleber Souza, ha reiterado que mantienen su intención de entregar esta versión actualizada del kernel en la edición final de abril.

El «Day-0 SRU»: actualizaciones críticas justo tras el lanzamiento

Para cuadrar este rompecabezas de fechas, Canonical planea recurrir a una estrategia que ya utilizó en el lanzamiento de Ubuntu 25.10 «Questing Quokka»: un «Day-0 SRU» (Stable Release Update del día cero). Esta fórmula consiste en seguir rebasando el kernel de Ubuntu sobre las versiones RC y lanzamientos finales del kernel upstream incluso después del punto oficial de congelación del kernel en el ciclo de Ubuntu.

La idea es que, en cuanto el kernel 6.20/7.0 alcance su versión estable definitiva, el equipo de Canonical la empaquete y la distribuya como una actualización de lanzamiento prácticamente inmediata, antes incluso del ritmo habitual de SRUs que llega semanas o meses después. No se ha fijado una fecha exacta para esta actualización, pero la intención es que esté disponible lo antes posible tras la publicación oficial de Ubuntu 26.04.

Para usuarios europeos, empresas y administraciones que dependen de soporte LTS, esta estrategia supone acceder a un kernel muy moderno sin tener que recurrir a repositorios externos ni mantenimientos paralelos. El beneficio se traduce en mejor compatibilidad con hardware reciente, mejoras de rendimiento y nuevas funciones de seguridad, aunque siempre sujeto al riesgo inherente de adoptar una tecnología tan nueva.

Calendario de desarrollo y fechas clave de Ubuntu 26.04

La hoja de ruta de Ubuntu 26.04 sigue un calendario bastante definido. Actualmente Snapshot 3 marca ese punto medio en el ciclo, con Snapshot 4 planificado hacia finales de febrero y una quinta instantánea todavía por llegar antes de que se publique la beta en marzo de 2026.

Si no hay cambios de última hora, la versión final y estable de Ubuntu 26.04 LTS se lanzará el jueves 23 de abril de 2026. A partir de julio de ese mismo año está previsto habilitar las actualizaciones opcionales desde Ubuntu 24.04 LTS, lo que permitirá a muchos entornos europeos y españoles decidir con calma cuándo dar el salto a la nueva versión de largo soporte.

Quien instale ahora Snapshot 3 (o cualquiera de las próximas instantáneas) y siga aplicando todas las actualizaciones disponibles acabará llegando, con el tiempo, a la versión estable definitiva. No obstante, conviene insistir en que, durante estos meses, el sistema está en fase activa de desarrollo, con cambios frecuentes que pueden afectar a la estabilidad.

Dónde descargar Ubuntu 26.04 Snapshot 3 y cómo probarlo

Las imágenes de Resolute Snapshot 3 se distribuyen a través de los canales habituales de la comunidad, incluyendo anuncios detallados en las listas de correo de desarrollo de Ubuntu. Desde allí se enlazan las descargas tanto de la edición principal como de los diferentes sabores oficiales.

En el contexto europeo, lo más sensato para la mayoría de usuarios es descargar la ISO y probarla primero en entornos de prueba, como máquinas virtuales con KVM, VirtualBox o VMware, o incluso en equipos físicos pero no críticos. Esto permite explorar el estado de desarrollo del sistema, revisar el comportamiento del nuevo monitor de recursos, comprobar la compatibilidad con hardware reciente y, en su caso, enviar informes de errores a Canonical o al proyecto correspondiente.

Para quienes se animen a instalarlo en un equipo real, la recomendación es mantener siempre activas las actualizaciones y asumir que pueden aparecer fallos propios de una versión en desarrollo. Es una oportunidad para colaborar en la mejora del sistema, pero no un sustituto de la futura versión estable pensada para producción.

El lanzamiento de Ubuntu 26.04 Snapshot 3 deja claro que el desarrollo de «Resolute Raccoon» avanza a buen ritmo, con foco en mejorar la automatización de compilación y pruebas, preparar la integración de un kernel Linux muy actualizado en el rango 6.20/7.0 y allanar el camino hacia GNOME 50 y otros cambios de escritorio que se verán mejor en los próximos meses. Para la comunidad de usuarios y empresas en España y Europa, estas instantáneas ofrecen una ventana adelantada a la próxima LTS, a la vez que ponen de manifiesto el delicado equilibrio entre adoptar tecnologías muy recientes y mantener la fiabilidad que se espera de una versión de soporte prolongado.