Con el lanzamiento de Ubuntu 26.04 Snapshot 4, Canonical cierra la serie de instantáneas mensuales que han acompañado el desarrollo de la próxima versión LTS de la distribución. Esta cuarta imagen marca un punto clave del ciclo, justo antes de la beta y en pleno cambio de foco desde la incorporación de novedades hacia la estabilización y pulido del sistema.

Aunque se trata de un hito importante en la hoja de ruta de «Resolute Raccoon», conviene tener presente que estas instantáneas no están pensadas como versiones estables para el gran público. Su misión principal es ayudar a afinar la nueva infraestructura de construcción y pruebas automáticas de Ubuntu, al tiempo que ofrecen a la comunidad una base común sobre la que ir detectando y corrigiendo problemas.

Qué es Ubuntu 26.04 Snapshot 4 y para qué sirve

La cuarta instantánea mensual se publica como una imagen de pruebas alternativa a las compilaciones diarias habituales. Se genera una vez al mes siguiendo un proceso distinto, y Canonical la considera internamente un artefacto desechable, útil para estresar los flujos de automatización del proyecto y comprobar que todo el engranaje de publicación funciona como debe.

En la práctica, esta Snapshot 4 ofrece una fotografía bastante actualizada del desarrollo de Ubuntu 26.04 LTS a las puertas de la beta. Para quienes colaboran en la comunidad o administran entornos de prueba en Europa, es una oportunidad de validar cambios de calado en hardware real, ajustar despliegues piloto en organizaciones y adelantarse a posibles incompatibilidades antes de la salida oficial.

Estado del desarrollo: de añadir funciones a arreglar errores

Con la llegada de Snapshot 4, Ubuntu 26.04 ha entrado ya en congelación de características, un punto del calendario en el que se detiene la incorporación de grandes novedades para centrarse en la estabilidad. A partir de aquí, cualquier cambio significativo necesita una excepción formal, algo que el equipo de lanzamiento concede de forma selectiva cuando se trata de funciones consideradas estratégicas para esta LTS.

El propio equipo de Canonical, a través de ingenieros como Utkarsh Gupta, está animando de forma explícita a quienes prueban el sistema a dedicar estas semanas a «aplastar» todos los fallos que quieran ver resueltos de cara a la versión final. Esto implica que, si se detectan problemas en esta instantánea en máquinas europeas, tanto de escritorio como de servidor, aún se está a tiempo de que muchos de ellos se corrijan antes de abril.

Novedades destacadas en el interior de la instantánea

A diferencia de las primeras compilaciones, esta cuarta instantánea llega con un conjunto de cambios notablemente más visible para quienes usan el escritorio. Entre los elementos más llamativos, se encuentra la presencia de un kernel Linux de nueva generación (la rama prevista es la 7.0 para el lanzamiento final) y una base de paquetes ajustada al tramo final del ciclo de desarrollo.

En el entorno gráfico, se han ido integrando más componentes de GNOME 50 en versión beta, incluyendo elementos clave como Mutter (el gestor de ventanas), la aplicación de Archivos y el panel de Configuración. Esto permite probar desde ya la experiencia de escritorio que llegará a los usuarios europeos cuando la LTS se publique, con mejoras de rendimiento y retoques en la interfaz que aún pueden recibir ajustes en función del feedback.

Otro cambio visible es la presencia de GNOME Resources como monitor del sistema por defecto, sustituyendo a la herramienta clásica que venía usando Ubuntu. Junto a ello, el sistema incorpora un toolchain actualizado con GCC 15 como compilador principal, OpenJDK 25 como versión estándar de Java y soporte de ROCm en los repositorios para cargas de trabajo que aprovechen GPU, algo relevante tanto en entornos de escritorio potentes como en servidores dedicados a cómputo intensivo.

Algunas piezas nuevas, como el reproductor de vídeo Showtime, todavía no se incluyen en esta instantánea concreta, aunque está previsto que lleguen más adelante en el ciclo. Estas ausencias recuerdan que, pese a lo avanzado del desarrollo, no se trata aún de una experiencia cerrada, sino de un sistema en ajustes continuos a falta de algo más de un mes para la beta.

Un calendario muy marcado hasta el lanzamiento LTS

La publicación de Ubuntu 26.04 Snapshot 4 viene encajada dentro de un calendario preciso que determinará cuándo estará disponible la versión estable. Tras el inicio de la congelación de características, el siguiente gran hito en la agenda es la congelación de interfaz (UI freeze), fijada a mediados de marzo, que paraliza cambios sustanciales en el aspecto visual y en el comportamiento de la experiencia de usuario.

Pocos días después llegará la beta de Ubuntu 26.04, programada para el 26 de marzo. Esa beta será el primer punto en el que la distribución se acerque de verdad a lo que verá el público general europeo, con un sistema mucho más consolidado y apto para pruebas más amplias en empresas, universidades y administraciones públicas que quieran evaluar la migración desde versiones LTS anteriores.

De cara a abril, el plan contempla una congelación del kernel en torno al 9 de ese mes, momento en el que se cierra la elección de la versión de Linux para la LTS y solo se permiten correcciones críticas. Si no hay cambios en la planificación, el lanzamiento oficial de Ubuntu 26.04 LTS está previsto para el 23 de abril, fecha en la que se publicarán las imágenes finales y comenzará el ciclo de soporte de larga duración.

Cómo se distribuyen estas instantáneas y quién debería usarlas

Las imágenes de Ubuntu 26.04 Snapshot 4 se pueden obtener desde los servidores oficiales de Canonical y desde el archivo de imágenes de Ubuntu, igual que las compilaciones diarias. Una vez descargado el archivo ISO, se puede volcar a una memoria USB y arrancar el equipo desde ella para probar el sistema sin necesidad de sobrescribir instalaciones existentes.

Canonical insiste en que estas instantáneas son versiones de prueba y no están pensadas para el uso cotidiano en equipos de producción, ni en hogares ni en empresas. La recomendación, especialmente para organizaciones europeas con requisitos de estabilidad y cumplimiento normativo, es limitar su instalación a entornos controlados, máquinas de laboratorio o máquinas virtuales, donde se puedan evaluar cambios sin poner en riesgo datos ni servicios críticos.

Quien decida instalar Snapshot 4 en el disco duro puede hacerlo bajo su responsabilidad, teniendo claro que 26.04 sigue en desarrollo. La ventaja es que, manteniendo el sistema actualizado hasta finales de abril, la instalación irá recibiendo paquetes y correcciones hasta convertirse en la misma base que la edición estable que se publicará como LTS.

Participación de la comunidad y sabores oficiales

Una parte importante del valor de estas instantáneas está en la colaboración de la comunidad. Canonical utiliza estos hitos mensuales para recopilar informes de errores, pruebas en hardware variado y comentarios sobre cambios de interfaz. Usuarios de toda Europa pueden contribuir detectando incompatibilidades, problemas de rendimiento o comportamientos extraños y reportándolos a través de los canales habituales del proyecto.

No solo la edición principal de Ubuntu participa en este esquema, sino también los distintos sabores oficiales como Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Cinnamon y otros, que generan sus propias instantáneas basadas en la misma infraestructura de construcción. Esto facilita a quienes prefieren escritorios alternativos probar sus entornos habituales con el nuevo núcleo y el nuevo conjunto de paquetes antes del lanzamiento definitivo.

Para administradores de sistemas que gestionan flotas mixtas en empresas o instituciones europeas, este enfoque permite validar varias variantes de Ubuntu 26.04 en paralelo, comprobando cómo se comportan con sus aplicaciones internas, drivers específicos o soluciones de seguridad antes de plantear despliegues a gran escala.

La llegada de Ubuntu 26.04 Snapshot 4 señala que el proyecto entra en la recta final hacia una nueva versión LTS que combinará un kernel moderno, un escritorio GNOME renovado y una pila de desarrollo actualizada, mientras la comunidad aprovecha estas imágenes mensuales como campo de pruebas para dejar lista la edición estable que se espera para finales de abril.