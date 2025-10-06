Si no pasa nada extraño, este jueves habrá versión estable de Ubuntu. La mascota será una con una cara muy simpática, y a partir del día 10 ya se empezará a mirar al futuro. Aunque, bueno, Canonical ya parece estar mirando a ese futuro, porque ha publicado el nombre en clave que usará Ubuntu 26.04, su próxima versión LTS. Vaya por delante que no lo ha comunicado oficialmente, pero sí está publicado en redes sociales como X.

Si fuera 1 de abril, el día de los inocentes en países anglosajones, sería más escéptico. Pero hoy 6 de octubre no veo motivo por el cual Canonical pudiera estar bromeando. Además, estamos en la semana del lanzamiento de Questing Quokka, y los plazos no dejan de encajar aunque sorprendan un poco. Explicado todo esto, el nombre en clave será Resolute Racoon.

Ubuntu 26.04 Resolute Racoon

Resolute Raccoon 劣 Ubuntu 26.04 LTS — Ubuntu (@ubuntu) October 6, 2025



En otros casos, como el del quokka que también se llama así en español, cuesta un poco más saber de qué animal se trata. En esta ocasión, un «racoon» es un mapache, fácilmente reconocible en una imagen como la que encabeza este artículo (sacada de la Wikipedia, por cierto). Son unos animales simpáticos que aparecen en algunos vídeos que se comparten en redes sociales. El adjetivo, «Resolute», es en donde podemos interpretar un poco más.

«Resolute» en inglés suele traducirse como «resuelto», lo que la RAE define como «Demasiado determinado, audaz, arrojado y libre.» Otra opción es «resolutivo», que significa, en este contexto, «Que intenta resolver, o resuelve, cualquier asunto o problema con eficacia, rapidez y determinación» o «decidido, enérgico, audaz, atrevido, lanzado, valiente, dinámico». A mí me gusta más la primera opción de resolutivo, pero parece ser que en inglés se usaría más la primera. Por lo tanto, la mascota de Ubuntu 26.04 será un «mapache resuelto».

Este jueves lanzarán Ubuntu 25.10, y más tarde empezarán a trabajar en Resolute Racoon, siempre y cuando se confirme que es el nombre en clave oficial. Pronto empezarán con su desarrollo y conoceremos su fecha de lanzamiento, que tendrá lugar en abril de 2026.