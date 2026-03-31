Ubuntu adoptará ntpd-rs (Rust) y recortará GRUB para máxima seguridad

La campaña de Canonical para erradicar las vulnerabilidades de memoria suma un nuevo y ambicioso objetivo. Jon Seager, vicepresidente de ingeniería y líder técnico de Ubuntu, ha anunciado que ntpd-rs, un servidor y cliente de sincronización horaria escrito completamente en Rust, se convertirá en el estándar predeterminado del sistema operativo.

Este movimiento estratégico marca el tercer gran reemplazo de utilidades del sistema con código seguro para la memoria (siguiendo los pasos de Rust Coreutils y sudo-rs). El objetivo final de Canonical no es solo sustituir al actual gestor chrony, sino absorber las capacidades del Protocolo de Tiempo de Precisión (PTP) a través del proyecto Statime, unificando así los protocolos NTP, NTS y PTP en una sola utilidad moderna, segura y fácil de configurar.

El cronograma de la transición a ntpd-rs

Canonical menciona que la implementación de este cambio será gradual para garantizar la estabilidad en entornos empresariales, puesto que está financiando activamente a la Trifecta Tech Foundation (los creadores de ntpd-rs y sudo-rs) para alcanzar la paridad de funciones y mejorar el aislamiento de seguridad. Sobre el cronograma de la implementacion se menciona que sera el siguiente:

Otoño 2026 (Ubuntu 26.10): El paquete ntpd-rs hará su debut oficial en los repositorios de Ubuntu. Durante este ciclo, se ofrecerá como una alternativa opcional para que administradores de sistemas y desarrolladores comiencen las pruebas de integración.

El paquete ntpd-rs hará su debut oficial en los repositorios de Ubuntu. Durante este ciclo, se ofrecerá como una alternativa opcional para que administradores de sistemas y desarrolladores comiencen las pruebas de integración. Primavera 2027 (Ubuntu 27.04): Si las métricas de rendimiento y seguridad son satisfactorias, ntpd-rs se convertirá en el cliente y servidor unificado predeterminado del sistema. Para entonces, deberá tener integrado el proyecto Statime, reemplazando definitivamente a los veteranos paquetes chrony, linuxptp y, potencialmente, gpsd.

Unificación de protocolos: NTP, NTS y PTP

La sincronización horaria es el pilar invisible de la criptografía moderna (como la validación de certificados TLS). Hasta ahora, los sistemas Linux dependían de herramientas fragmentadas para manejar diferentes niveles de precisión y seguridad. La visión de Canonical con ntpd-rs es unificarlos:

NTP (Network Time Protocol): El protocolo estándar para sincronizar la hora general del sistema a través de internet.

El protocolo estándar para sincronizar la hora general del sistema a través de internet. NTS (Network Time Security): La capa criptográfica que evita la falsificación o intercepción de los datos de tiempo (similar a lo que HTTPS es para HTTP).

La capa criptográfica que evita la falsificación o intercepción de los datos de tiempo (similar a lo que HTTPS es para HTTP). PTP (Precision Time Protocol): Reservado para redes que exigen sincronización a nivel de submicrosegundos (telecomunicaciones, redes eléctricas, automoción). La integración de las capacidades de Statime dentro de ntpd-rs eliminará la necesidad de lidiar con la compleja configuración manual que actualmente requiere linuxptp.

Para lograr esta unificación, se implementarán nuevas características antes de su despliegue final. Estas incluyen soporte para el socket IP de gpsd, funcionamiento de servidor NTP multihilo y multihomed (múltiples interfaces de red), y la adopción de los protocolos gPTP y CSPTP (IEEE 1588.1), cruciales para el perfil Automotriz.

Seguridad demostrada y reducción de la superficie de ataque

La elección de ntpd-rs no es un experimento a ciegas, ya que la utilidad de este ha demostrado su resistencia a escala industrial al ser adoptada por la infraestructura crítica de la Autoridad de Certificación Let’s Encrypt a mediados de 2024. Al estar escrita en Rust, es inherentemente inmune a los clásicos desbordamientos de búfer que históricamente han plagado a las herramientas en C/C++. Para blindarla aún más en Ubuntu, se están desarrollando perfiles estrictos de AppArmor y seccomp, garantizando que la seguridad de la memoria no comprometa los límites de privilegios del sistema.

Este enfoque en la seguridad extrema se extiende a otros rincones del sistema. Julian Andres Klode, responsable del proyecto APT en Canonical, ha anunciado planes paralelos para reducir drásticamente la superficie de ataque del gestor de arranque GRUB en Ubuntu 26.10.

Para evitar vulnerabilidades recurrentes, las compilaciones de GRUB firmadas digitalmente perderán la compatibilidad con formatos innecesarios durante el arranque, como imágenes JPEG/PNG, la tabla de particiones part_apple y los sistemas de archivos BTRFS, XFS y ZFS (exclusivamente para la partición /boot, que siempre usa ext4 por defecto en Ubuntu). Además, se eliminará el soporte para LUKS, LVM y md-raid (salvo raid1) en /boot, priorizando la verificación de integridad mediante cifrado FDE respaldado por TPM, en lugar de depender de la ofuscación de datos.

Finalmente, si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.