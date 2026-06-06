Ubuntu 26.10 se encuentra en pleno ciclo de desarrollo, una fase en la que normalmente deberían estar disponibles de forma continua las imágenes diarias (daily builds) para la arquitectura amd64, que es la principal en ordenadores de escritorio y portátiles con procesadores Intel y AMD. Sin embargo, en este caso se ha observado que dichas imágenes no aparecen de forma consistente en los directorios habituales de descarga, lo que ha generado dudas entre usuarios y desarrolladores que siguen el progreso de la versión.

El sistema de construcción de Ubuntu depende de una infraestructura automatizada que genera, prueba y publica imágenes de manera constante. Estas imágenes pasan por diferentes etapas, incluyendo compilación de paquetes, integración del sistema base, pruebas automáticas y publicación en los servidores de distribución. En condiciones normales, amd64 es una de las primeras arquitecturas en estar disponible porque es la más utilizada y la más crítica para el escritorio, pero en este ciclo concreto la disponibilidad no es tal.

¿Dónde están las Daily Build de Ubuntu 26.10 para ordenadores «normales»?

La explicación más probable es que se haya producido un fallo o bloqueo en alguna parte del pipeline de generación o validación de las imágenes de escritorio. Cuando una imagen no supera las pruebas automáticas de calidad o integración, el sistema puede impedir su publicación aunque el resto de componentes del sistema de builds continúen funcionando. Esto provoca que algunas arquitecturas o variantes desaparezcan temporalmente del listado público sin que ello implique que hayan sido desactivadas.

Otra posibilidad es un retraso en la sincronización del sistema de publicación cdimage, que es el encargado de exponer las imágenes en los servidores oficiales y en los espejos. En ocasiones, los enlaces estándar como “current” o las rutas de acceso a los daily builds no se actualizan al mismo ritmo que los builds internos ya generados, lo que da la impresión de que no existen imágenes disponibles cuando en realidad aún no se han publicado correctamente.

También es importante considerar que Ubuntu 26.10 aún se encuentra en una fase temprana del ciclo de desarrollo, donde es habitual que existan inestabilidades temporales. Cambios en dependencias críticas, ajustes en la cadena de construcción o migraciones internas pueden provocar interrupciones puntuales en la generación de ISOs, especialmente en la edición de escritorio, que es la más compleja de mantener de forma estable en estas etapas iniciales.

Esto pasa en la edición principal, pero otras, como Ubuntu Budgie, no están experimentando este problema y sí hay ISOs en el cdimage de Ubuntu.