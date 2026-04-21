En octubre, y si no recuerdo mal, Canonical rompió una tradición al revelar el nombre en clave de la nueva familia cuando la anterior aún no había hecho oficial su lanzamiento. Sorprendió un poco y no supimos explicar por qué lo hizo, pero ha vuelto a hacer lo mismo con el nombre en clave de Ubuntu 26.10 y podemos empezar a pensar que será así de ahora en adelante. O quizá no. Imposible saberlo.

Lo volvió a hacer en la red social X, con el mensaje «¡Es oficial! El nombre en clave de Ubuntu 26.10 es… (Redoble de tambor, por favor)… ¡Stonking Stingray!«. Y a partir de aquí se viene la explicación de turno de qué tipo de animal es y que «apellido» le han puesto como adjetivo. Pero el nombre en clave ya está confirmado como Stonking Stingray.

Ubuntu 26.10 Stonking Stingray

It’s official! The codename for Ubuntu 26.10 is… (Drum roll, please. 論) …Stonking Stingray! — Ubuntu (@ubuntu) April 20, 2026

Vaya por delante que puedo equivocarme porque la traducción que me da Lingvanex de Vivaldi es «Rayas punzantes» en plural. Pero buscado «Stingray animal» en Startpage (Google más privado) me lleva a la página del Myliobatoidei de Wikipedia, y lo primero que explica es que son conocidos vulgarmente como «rayas de aguijón». Así que el animal parece ser una raya marina, lo que veis en la captura de cabecera. El adjetivo es punzante, lo que puede tener que ver con ese «aguijón» que menciona la Wikipedia. Conociendo a Canonical, debe tener otro significado para ellos como podría ser «incisiva».

En cuanto a su lanzamiento, está previsto para el 15 de octubre. Las novedades que traerá las conoceremos en los próximos meses, pero es casi seguro que usará GNOME 51 y un kernel que podría ser Linux 7.3, siempre y cuando Torvalds haya lanzado al menos una Release Candidate antes de la congelación final, programada para principios de octubre. También aprovecharán la ocasión para actualizar la base menos visible del sistema operativo.