Ya hace algún tiempo que ya no podemos referirnos al sabor Budgie de Ubuntu como el hermano menor. Lo fue durante un tiempo, pero ahora, con tres más en la familia, ya podemos considerarlo como un veterano. También se nota en que están un poco menos activos en redes sociales, en que han perdido ese nervio que tenían por ser los primerísimos en todo, pero ya han anunciado el lanzamiento de Ubuntu Budgie 23.10.

Las notas oficiales se publicaron a mediados septiembre, coincidiendo con la llegada de la beta de Mantic Minotaur. Gran parte de la información que aportaron era sobre el escritorio que usa, Budgie 10.8. Luego hay software y partes del sistema que comparte con el resto de componentes de la familia, pero esto es siempre así. Salvo en contadas ocasiones, todos los X-buntu son Ubuntu, y las diferencias reales tienen que ver con el escritorio o algún meta-paquete.

Novedades más destacadas de Ubuntu Budgie 23.10

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2024.

Linux 6.5.

Budgie 10.8, en donde están la gran mayoría de novedades como: Nuevo applet de papelera. Soporte para Magpie v0.x. Mejoras en la ventana de diálogo de privilegios de escalada. Modos de rendimiento en el applet del estado de la batería que permiten elegir entre rendimiento o autonomía. La bandeja del sistema adopta la especificación de notificador de estado. Nuevo Budgie Menu.



Mejoras internas en los temas. Los temas Kvantum y Murrine están ahora ocultos en la configuración del escritorio de Budgie. power-dialog: han eliminado los cambios de clase de estilo y hecho que se comporte más como el diálogo polkit. Esto soluciona el caso en el que los temas que no estilizan el diálogo acaban teniendo un fondo transparente, haciendo muy difícil ver y usar el diálogo. Ahora se buscan complementos tanto en /usr como en /usr/local. Movido el ajuste de la etiqueta de la batería a los Ajustes del Escritorio Budgie, así como movido la etiqueta del porcentaje de la izquierda del icono a la derecha.

En la imagen para Raspberry Pi, el tema por defecto se ha corregido como QogirBudgie-Dark, y Firefox ya no desaparece de Plank cuando se inicia sesión rápidamente después de que se complete la configuración.

Mejoras en los temas: El último tema gtk WhiteSur ya está disponible – y ha sido retroportado a lunar. Ya está disponible el último tema Orchis para gtk – y ha sido retroportado a lunar. Ya está disponible el último tema de iconos Tela-Circle – y ha sido retroportado a jammy y lunar. Ya está disponible el nuevo tema Fluent gtk – y ha sido retroportado a jammy y lunar. Ya está disponible el nuevo tema de iconos Fluent, que ha sido adaptado a jammy y lunar.. Ya está disponible el último tema WhiteSur-icon, que ha sido adaptado a jammy y lunar. El último tema de iconos McMojave-circle ya está disponible – y ha sido retroportado a jammy y lunar. El último tema Mojave-gtk ya está disponible – y ha sido retroportado a lunar.



En la pantalla de bienvenida: Welcome ha sido movido a core22 – esto permite compatibilidad con futuras versiones de ubuntu y reducir el tamaño de la ISO. Se han realizado ajustes en el tamaño de la captura de pantalla de Dropbox y en el mensaje al instalar Flatpaks. La instalación de Nemo Dropbox ha sido ajustada para ser más fluida. Nuevo cambio de imagen de Fluent está disponible



Otras novedades

Mesa 23.2.

LibreOffice 7.6.1.2

Thunderbird 115.2.3

Firefox 117.0.1

GCC 13.2.0

binutils 2.41

glibc 2.38

GNU Debugger 14.0.50.

Python 3.11.6

Ya disponible

Las actualizaciones desde el sistema operativo ( sudo do-release-upgrade ) se activarán en las próximas horas para Ubuntu Budgie 23.04. Para actualizar ya mismo, lo mejor es ir a la página del cdimage de Ubuntu Budgie, descargar la ISO, iniciar el instalador y elegir la opción de actualizar.

El equipo de desarrolladores recuerda que no se soporta la actualización directa desde 22.04. Quien quiera subir desde Jammy Jellifish debe actualizar a 22.10, luego a 23.04 y, finalmente, llegar ya a 23.10. Para ahorrarse todo el camino se puede actualizar usando la nueva ISO, pero no se recomienda porque el salto sería muy grande y no se garantiza que todo salga bien.