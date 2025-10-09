Ubuntu Budgie 25.10 ya está disponible, y este es el primero de la ronda de artículos que publicamos diciendo «de manera oficial». Hasta ahora, todo lo que habíamos publicado, lo habíamos hecho antes de su anuncio, pero la edición Budgie ya ha publicado las notas de este lanzamiento, lo que lo hace oficial. O, al menos, más oficial que sólo haber subido las imágenes ISO a los servidores oficiales de Canonical.

¿Qué decir sobre esta versión? Para el que no tenga muchas ganas de leer, decir que parece una versión de transición que se completará el próximo abril, coincidiendo con el lanzamiento de Resolute Racoon. Será entonces cuando den un salto más importante hasta Budgie 10.10, y cuando ya no ofrecerán sesiones X11 por defecto. Lo que sigue es lo más destacado que ha llegado junto a Ubuntu Budgie 25.10.

Novedades más destacadas de Ubuntu Budgie 25.10

Como el resto de quokkas, estará soportado durante 9 meses, hasta julio d 2026, y usa el kernel Linux 6.17. Entre los paquetes actualizamos encontramos la serie 25.8 de LibreOffice y componentes como:

GCC 15.2.

glibc 2.42.

Binutils 2.45.

LLVM 20.

Rust 1.85.

Go 1.24.

OpenJDK 25.

Python 3.13.7.

OpenSSL 3.5.

Mesa 25.2.

APT 3.1.

systemd 257.9.

PipeWire 1.4.7.

BlueZ 5.83.

Gstreamer 1.26.6.

Entre las novedades propias, encontramos el entorno gráfico Budgie 10.9.3, que es compatible con GNOME 49. El centro de control de Budgie se ha actualizado, manteniendo compatibilidad con tabletas Wacom, pese a los cambios de GNOME. Esta edición ha introducido el nuevo compositor basado en wlroots (labwc), ligero y rápido, con integración fluida de ajustes GNOME. Otras novedades:

Se han probado también Wayfire y Mir como alternativas experimentales.

y como alternativas experimentales. Desaparece el antiguo gnome-screensaver , reemplazado por swaylock (o gtklock para quienes prefieran el estilo clásico).

, reemplazado por (o para quienes prefieran el estilo clásico). Varias applets oficiales y de terceros ya funcionan bajo Wayland.

ya funcionan bajo Wayland. Los temas Pocillo y QogirBudgie se han adaptado completamente a los Snaps, mejorando la integración visual.

y se han adaptado completamente a los Snaps, mejorando la integración visual. Se ha actualizado el fondo de pantalla y la aplicación de bienvenida, que ahora incluye configuración específica para “Questing”.

Ubuntu Budgie 25.10 ya se puede descargar desde el siguiente botón. Próximamente activarán las actualizaciones desde el mismo sistema operativo.