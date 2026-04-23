Ubuntu Budgie 26.04 ya está disponible. Este sabor oficial fue el benjamín de la familia Ubuntu durante varios años, pero ahora ya se podría considerar como adulto o veterano. Suelen hacer las cosas bien, tanto que otros sabores suelen pedirle ayuda cuando necesitan mejorar algo en su propio proyecto. Pero hablando de su lanzamiento Resolute Raccoon, han introducido cambios grandes, y al menos uno de esos que no gustarán a todos por igual.

Y es que Ubuntu Budgie 26.04 ha dado el salto a Budgie 10.10(.2), una versión del entorno gráfico que ya no soporta sesiones X11 por defecto. En Linux todo es posible, pero se recomienda usar las cosas tal y como se ofrecen para que la experiencia sea lo más fiel posible a como se diseñó.

Novedades más destacadas de Ubuntu Budgie 26.04

Soportado 3 años, hasta abril de 2029.

Linux 7.0.

Budgie 10.10.2, lo que se queda con gran parte de las novedades de Resolute Raccoon.

Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

OpenJDK 25.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

APT 3.2.

GCC 15.2.

PipeWire 1.6.2.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

Como mencionábamos, Ubuntu Budgie 26.04 ha subido a Budgie 10.10.2, y una de sus novedades es que sólo soporta Wayland. Herramientas como la de compartir pantalla, capturas de pantalla y otras integraciones usan versiones basadas en Wayland más modernas, mientras que otros flujos de trabajos de los tiempos de X11 se comportarán diferente o sencillamente no estarán disponibles. Por otra parte, Budgie se ejecuta ahora sobre labwc, un compositor basado en wlroots centrado en la corrección y estabilidad.

Siguiendo con el tema de Wayland, muchos componentes, widgets y demás funcionan perfectamente, como el menú de aplicaciones, Clockworks, Fuzzy Clock, Kangaroo, Network Manager, Quicknote, usados recientes, VisualSpace, DropBy, wswitcher, WeatherShow y Showtime. Pero otros como budgie-carbon-tray-applet y budgie-pixel-saver-applet no estarán soportados en 26.04 por las limitaciones de Wayland.

La herramienta de capturas ha mejorado permitiendo elegir entre pantalla completa o una región, posibilidad de capturar el sonido, controles de iniciar y parar y grabar durante un tiempo determinado.

Ubuntu Budgie 26.04 ha recibido retoques a tecnologías existentes, y ahora el Crystal Dock está activado y configurado tras la instalación de cero, la Top Bar se ha rehecho para la capa 26.04, el menú Favoritos se ha integrado directamente en el menú de aplicaciones, Showtime aparece como un widget de Raven y hay opciones de energía directamente en el menú.

El inicio de sesión también es diferente, pasando ahora a usar SDDM (el que se usa en entornos KDE).

Ya disponible

Ubuntu Budgie 26.04 ya está disponible desde el cdimage de Canonical y el siguiente botón. Próximamente activarán las actualizaciones desde Ubuntu 25.10. Las actualizaciones desde 24.04 se activarán más adelante, coincidiendo con el lanzamiento de 26.04.1.