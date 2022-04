Ubuntu Cinnamon 22.04 introduce Cinnamon 5.2.7, sigue sin ser oficial

Ubuntu Cinnamon 22.04 ya está disponible. Es el sexto lanzamiento de este sabor canela de Ubuntu, y el primero de los no oficiales en aparecer hace cerca de tres años. Por ese motivo aparece en el titular que sigue sin ser oficial. Actualmente sigue siendo un «Remix», es decir, un proyecto independiente que está trabajando para acabar bajo el paraguas de Canonical, pero aún no lo ha hecho. Otro que lo está intentando es Ubuntu Unity, cuyo desarrollador sí forma parte de Canonical a pesar de ser un adolescente.

Sobre las novedades que han introducido en Ubuntu Cinnamon 22.04, poco podemos decir, ya que la nota del lanzamiento no explica mucho y bajar la ISO me está marcando ahora mismo 4 horas desde Sourceforge. Sí podemos decir algunas cosas, como que usa Linux 5.15 y estará soportado durante más tiempo, pero no mencionan exactamente cuánto. También que usa Cinnamon 5.2.7, la novedad más destacada de este lanzamiento.

Novedades más destacadas de Ubuntu Cinnamon 22.04

Linux 5.15.

Soportado durante más tiempo, pero Joshua Peisach, su desarrollador, no ha explicado hasta cuándo. El resto de sabores lo estará hasta abril de 2023, y se espera que los remixes lo estén, al menos, hasta abril de 2024, cuando lancen la próxima versión LTS. Claro está, si nada les hace desaparecer.

Cinnamon 5.2.7 (nota sobre 5.2).

Se espera que Firefox esté disponible sólo como paquete snap, ya que desaparece la versión DEB de los repositorios oficiales.

Peisach dice que le molesta que Ubiquity no tenga una configuración para el tema si no tiene Cinnamon de fondo, y es algo que reparará para el lanzamiento de Ubuntu Cinnamon 22.04.1 del próximo agosto. Por otra parte, dice que las actualizaciones desde el mismo sistema operativo estarán desactivadas durante unos días. Llegado el momento se podrá hacer con sudo do-release-upgrade.

Ubuntu Cinnamon 22.04 está disponible desde este enlace, aunque las descargas en estos momentos están algo lentas y quizá merezca la pena que actualicen la página web oficial para descargarlo por Google Drive o la red Torrent.