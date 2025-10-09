El canela es otro de los sabores que ya se pueden catar, pero no de manera oficial en el momento de publicar este artículo. Ubuntu Cinnamon 25.10 ya está disponible, y llega con la última versión de entorno gráfico, algo esperado, puesto que es octubre y no habrá Cinnamon 6.6 al menos hasta diciembre, como tampoco lo hubo a mediados de este 2026.
Los hermanos más jóvenes suelen ser de los más activos. Del mismo modo que antes era Ubuntu Budgie quien se adelantaba a todos, esta vez ha sido Ubuntu Cinnamon 25.10 quien ha tenido más prisa que el resto. Aún así, hasta que los más mayores no den el pistoletazo de salida, Cinnamon tampoco hará oficial su lanzamiento. Este artículo se ha publicado cuando la ISO ha estado disponible — más tarde, de hecho, por darle preferencia a otros sabores más populares –, pero aún falta que actualicen su página web con la nueva versión.
Novedades más destacadas de Ubuntu Cinnamon 25.10
Lo compartido con el resto de hermanos:
- Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2026.
- Linux 6.17.
- sudo pasa a ser sudo-rs, una implementación de rust por defecto. La versión tradicional sigue estando disponible por compatibilidad.
- LibreOffice 25.8.
- Paquetes actualizados a versiones más modernas, entre lo que se incluye:
- GCC 15.2.
- glibc 2.42.
- Binutils 2.45.
- LLVM 20.
- Rust 1.85.
- Go 1.24.
- OpenJDK 25.
- Python 3.13.7.
- OpenSSL 3.5.
- Mesa 25.2.
- APT 3.1.
- systemd 257.9.
- PipeWire 1.4.7.
- BlueZ 5.83.
- Gstreamer 1.26.6.
- Power Profiles Daemon 0.30.
Ubuntu Cinnamon 25.10 llega con lo último de la serie Cinnamon 6.4. Ya se dio el gran salto en 25.04, pero el Questing Quokka se ha usado software aún más maduro. Entre otras cosas, se incluyen paquetes como:
- Cinnamon 6.4.12.
- Cinnamon Control Center 6.4.1.
- Screensaver 6.4.0.
- Cinnamon Session 6.4.1.
- CJS 128, mozjs 128.
- Settings Daemon 6.4.3.
- Muffin 6.4.1.
- Nemo 6.4.5.
Esta edición se integra con XDG Desktop Portal (XApp) 1.1.2, ofreciendo un entorno moderno, consistente y fiable para usuarios de Cinnamon.
Cinnamon usa también componentes de GNOME, y en 25.10 se han usado versiones más recientes de aplicaciones, entre las que destacan:
- GNOME Calculator 48.0.2.
- GNOME Calendar 48.1.
- GNOME Screenshot 41.
- Evince 48.0.
- gedit 48.1.
- gThumb 3.12.7.
- Rhythmbox 3.4.8.
- Deja Dup 49.
- File Roller 44.5.
- LibreOffice 25.8.1.
- Simple Scan 48.1.
Entre otros cambios, el tema Yaru-Cinnamon ha sido actualizado, ofreciendo un aspecto más pulido y moderno.
Ubuntu Cinnamon 25.10 ya se puede descargar desde el siguiente botón. Pronto actualizarán su página web añadiendo la nueva ISO, y también activarán las actualizaciones desde el sistema operativo.