Ubuntu Cinnamon 26.04 LTS ya está disponible. Sin lugar a dudas, es la mejor opción para el que busca un sabor oficial de Ubuntu que use Cinnamon, pero quizá no sea lo mejor para el que prefiera usar lo más reciente del escritorio «canela». Resolute Raccon es una versión que estará soportada durante más tiempo, por lo que se prioriza la estabilidad, y usa la misma serie del entorno gráfico que ya encontramos en la edición pasada.
Ahora bien, hay un par de pequeñas diferencias: Ubuntu Cinnamon 26.04 usa una versión con una actualización de mantenimiento más (de 6.4.12 a 6.4.13) y también ha incluido algún que otro componente de Cinnamon 6.6. Por otra parte, han incluido componentes de GNOME 50, principalmente aplicaciones actualizadas a esa versión.
Novedades más destacadas de Ubuntu Cinnamon 26.04
Algunas de las mejoras de las siguiente lista pueden ser diferentes (bibliotecas y ese tipo de componentes), pero en un principio deberían ser así:
- Soportado 3 años, hasta abril de 2029.
- Linux 7.0.
- Cinnamon 6.4.13. Otros componentes del entorno gráfico incluyen:
- Cinnamon Control Center 6.4.2.
- CJS 128.1:
- mozjs 128.
- Cinnamon Menus 6.6.0.
- Cinnamon Screensaver 6.4.1.
- Cinnamon Session 6.4.2.
- Cinnamon Settings Daemon 6.4.3.
- Muffin 6.4.1.
- Nemo 6.4.5.
- XDG Desktop Portal (Xapp) 1.1.3.
- Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.
- LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.
- Python 3.14.4.
- GCC 15.2.
- gilbc 2.43.
- Mesa 26.0.
- systemd 259.5.
- APT 3.2.
- PipeWire 1.6.2.
- binutils 2.46.
- BlueZ 5.85.
- GStreamer 1.28.2.
Ubuntu Cinnamon 26.04 incluye actualizaciones de aplicaciones:
- GNOME Calculator 50.0.
- GNOME Calendar 50.0.
- GNOME Screenshot 41.
- Evince 49.
- gedit 48.1.
- gThumb 3.12.10.
- Rhythmbox 3.4.9.
- Deja Dup 50.0.
- File Roller 44.6.
- Simple Scan 48.1.
Por otra parte, las variantes del tema Yaru ahora colorean apropiadamente el diálogo de entrada de contraseña, y se ha añadido un nuevo tema Ubuntu-Cinnamon para un tema de Cinnamon con color neutral.
Ubuntu Cinnamon 26.04 LTS Resolute Raccoon ya está disponible desde el cdimage de Ubuntu y desde el siguiente botón. Próximamente activarán las actualizaciones desde 25.10 para subir desde el mismo sistema operativo sin tener que reinstalar. Las actualizaciones desde 24.04 se activarán más adelante, en julio.