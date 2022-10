No sólo de sabores oficiales vive el animal africano, aunque desde ayer lo hará un poquito más. De los remixes que hay ahora orbitando el planeta Ubuntu, y si la memoria no me falla, el primero en aparecer fue el de sabor canela, pero el primero en ser oficial tras el sabor Budgie ha sido Ubuntu Unity. El resto aún tienen que seguir trabajando, y con su trabajo está siguiendo Josuah Peisach, líder del proyecto que hoy ha lanzado Ubuntu Cinnamon Remix 22.10.

La lista de novedades que nos ha proporcionado Peisach es mucho más detallada que lo que ofrecen Kubuntu, Ubuntu MATE y compañía. Aunque lo cierto es que muchas de ellas guardan relación con el entorno gráfico. Escritorio aparte, todas las versiones de Ubuntu comparten algunos cambios, como el kernel, y la familia Kinetic Kudu usa Linux 5.19.

Novedades más destacadas de Ubuntu Cinnamon Remix 22.10 Kinetic Kudu

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2023.

Cinnamon 5.4.12, en donde están la mayoría de cambios.

Linux 5.19.

Muffin 5.4.7.

Soporte parcial para Wayand.

Nemo 5.4.3.

Firefox 104, en teoría, aunque debería actualizarse pronto a la última versión, Firefox 106.

Thunderbird 104.

LibreOffice 7.4.

BlueZ 5.65.

CUPS 2.4.

NetworkManager 1.40.

Pipewire 0.3.57.

Poppler 22.08.

PulseAudio 16.

xdg-desktop-portal 1.15.

Peisach también anuncia que los paquetes del proyecto son ahora parte de los archivos principales de Ubuntu, por lo que ya no se necesita usar sus repositorios (los de Ubuntu Cinnamon) para instalar su software. Aunque no lo dicen así, este parece un paso importante para el objetivo de llegar a formar parte de la familia Canonical/Ubuntu. Por otra parte, al actualizar el sistema operativo ya no será necesario volver a añadir el repositorio.

Aunque parece que va dando pasos adelante, Ubuntu Cinnamon Remix 22.10 sigue sin ser sabor oficial, por lo que las imágenes siguen sin aparecer en el servidor de Canonical y hay que descargarlas desde Google Drive, por Torrent o por Sourceforge. Los enlaces está disponibles aquí. Para saber si se convierte en sabor oficial en 2023 tendremos que esperar, al menos, seis meses más.