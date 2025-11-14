Ubuntu CLI Cheat Sheet: Útil guía de comandos para la Terminal

Si bien es cierto que, la diversidad en el Linuxverso es abundante y creciente, también lo es el hecho de que muchas Distros GNU/Linux suelen depender o derivarse de proyectos más grandes, los cuales suelen conocerse bajo la denominación “Metadistribuciones”. También, es cierto que, a pesar de que la mayoría son gratuitas, comunitarias, enfocadas al hogar y para usuarios con medianos conocimientos de la Informática, existen algunas pocas cuyo enfoque suele ser la estabilidad y la rentabilidad. Y que además, su uso suele estar destinado mucho a contextos empresariales o corporativos, y por parte de personal altamente capacitado (HelpDesk, SysAdmins, Devs). Buenos ejemplos de esto último, suelen ser proyectos como Red Hat, SUSE, y por supuesto, Ubuntu, como era de esperarse. Por ello, muchos de estos proyectos y de las empresas que las respaldan, no solamente aportan una contribución de alta calidad al Linuxverso a nivel de personal y código, sino de documentación. Siendo un humilde buen ejemplo, esta genial guía de comandos para dominar Ubuntu y otras similares o compatibles llamada «Ubuntu CLI Cheat Sheet».

Otro dato importante y bien reciente sobre el aporte de Ubuntu y Canonical al Linuxverso, que sin duda vale la pena volver a recordar y destacar, es el lanzamiento de la “Academia Ubuntu” (Ubuntu Academy, en inglés). Un ente cuyo enfoque y objetivo está centrado en impulsar el crecimiento profesional de muchas personas y trabajadores TI a través de certificaciones de Linux de Canonical, la empresa creadora de Ubuntu.

Pero, antes de iniciar esta interesante publicación sobre la útil guía de comandos oficiales para la Terminal de Ubuntu conocida como «Ubuntu CLI Cheat Sheet», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada con “Ubuntu Academy”, al finalizar de leer esta presente publicación: Artículo relacionado: Canonical lanzó su academia centrada en el mercado laboral Ubuntu CLI Cheat Sheet: Útil guía de comandos para la Terminal (Consola) de Ubuntu y otras más ¿Qué es Ubuntu CLI Cheat Sheet? De forma breve y directa, y tomando como fuente oficial su propio sitio web de descarga, la misma puede describirse como: Ubuntu CLI Cheat Sheet es una guía de referencia rápida de la CLI (Consola) de Ubuntu, cuyo objeytivo es facilitar el aprendizaje del uso de la línea de comandos de manera eficiente a los profesionales TI de hoy en día. Razón por la cual, en muy pocas páginas, abarca desde la administración básica de archivos hasta la virtualización LXD, y el uso de Ubuntu Pro (suscripción integral que ofrece seguridad de nivel empresarial, herramientas de administración y soporte extendido para desarrolladores y organizaciones). ¿En qué consiste, a detalle, el contenido de esta hoja de trucos de Ubuntu? Hoja 1: Comandos para la gestión del sistema y de los archivos

Hoja 2: Comandos para la gestión de paquetes, los usuarios y grupos, y la conectividad de red

Hoja 3: Comandos para la gestión de contenedores LXD y Ubuntu Pro

Y para finalizar, en caso de que desees descargar dicha hoja de trucos de forma directa desde nuestra propia web, te invitamos a hacer clic en el siguiente enlace.

