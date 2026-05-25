Ubuntu Core 26 optimiza actualizaciones y mejora seguridad IoT

Canonical dio a conocer hace pocos dias el lanzamiento de la nueva version de «Ubuntu Core 26», la cual llega basada en los cimientos de Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon). e¿Esta versión compacta e inmutable de la distribución de Canonical reafirma su compromiso con la seguridad corporativa al garantizar hasta 15 años de mantenimiento de seguridad ininterrumpido. Diseñada específicamente para operaciones de misión crítica, implementaciones de inteligencia artificial de baja latencia y gestión de flotas a gran escala, esta entrega optimiza agresivamente los tiempos de despliegue, moderniza su arquitectura de compilación y eleva los estándares de trazabilidad para cumplir con las normativas europeas más estrictas.

Lejos de ser un lanzamiento de mantenimiento, Ubuntu Core 26 reestructura la forma en que el sistema operativo se ensambla, se actualiza y se comunica con la nube. Con la adopción de tecnologías de parcheo en vivo del núcleo (livepatching), reducciones masivas en el tamaño de las actualizaciones inalámbricas y un control granular sobre los recursos opcionales de las aplicaciones, Canonical entrega una plataforma donde cada componente operativo sigue siendo un contenedor hermético (snap), pero con un nivel de eficiencia, transparencia y flexibilidad sin precedentes para los fabricantes de hardware y desarrolladores de software industrial.

Principales novedades de Ubuntu Core 26

De los cambios mas importantes de esta nueva versión, podremos encontrar la adopción del Chisel, para el sistema de compilación. Este motor abandona la gestión tradicional de paquetes completos para manipular «fragmentos» (slices), que son subconjuntos precisos de archivos y metadatos extraídos de los paquetes Debian originales. Gracias a esta segmentación, cada archivo presente en el sistema de archivos de Ubuntu Core 26 está vinculado unívocamente a su fragmento y paquete fuente original.

Este nuevo cambio no solo mejora drásticamente las comprobaciones de integridad y la priorización de vulnerabilidades, sino que ha logrado reducir el tamaño de la imagen base del sistema operativo en un 7%. Como medida de optimización adicional enfocada en la seguridad, el intérprete de Python ha sido eliminado por completo del conjunto básico de paquetes, obligando a los desarrolladores a empaquetarlo independientemente, reduciendo así la superficie de ataque y el tamaño final de la instalación.

Ademas de ello, tambien se destaca que los tiempos y costes de mantenimiento se han reducido a las mejoras en las actualizaciones (OTA). La implementación de un nuevo formato snap-delta reduce el tamaño de descarga de la mayoría de los paquetes hasta en un 90%; como ejemplo claro, los archivos de actualización del paquete base (core snap) han pasado de pesar dieciséis megabytes a requerir apenas un megabyte y medio de transferencia.

Estas ganancias de ancho de banda se combinan con rutas de instalación basadas en initramfs que evitan reinicios redundantes durante el despliegue y, por primera vez, con la integración de la tecnología Canonical Livepatch. Esta función crítica permite aplicar parches de seguridad al núcleo de Linux en ejecución sin necesidad de reiniciar los dispositivos, garantizando cero tiempos de inactividad para infraestructuras siempre conectadas.

Cumplimiento legal (CRA) y arquitectura modular escalable

El diseño de Ubuntu Core 26 se alinea de forma natural con los requisitos de la Ley Europea de Ciberresiliencia (CRA). Al garantizar que cada componente esté firmado criptográficamente, confinado de forma estricta y rastreable hasta su origen, Canonical asume la responsabilidad jurídica como fabricante del sistema operativo bajo las normativas de la CRA, proporcionando monitoreo continuo de vulnerabilidades y cumplimiento del estándar IEC 62443-4-1. Esta posturase complementa con un avance en la protección de hardware, trasladando la configuración de arranque u-boot a una partición sin procesar con soporte de entorno redundante para evitar fallos de recuperación ligados al almacenamiento basado en archivos.

Por la parte del desarrollo y monitorización también se han implementado mejoras y es que para la gestión de flotas globales, el sistema integra nativamente el Canonical Observability Stack (COS), permitiendo que los dispositivos transmitan registros y métricas de rendimiento hacia infraestructuras centralizadas impulsadas por Grafana y Prometheus sin sobrecargar las tareas locales.

A nivel de distribución de software, la plataforma oficializa el uso de «Componentes», una característica que permite a los mantenedores de paquetes snap separar recursos pesados u opcionales (como datos de depuración, idiomas o controladores de video específicos) del paquete principal, montándolos dinámicamente como imágenes squashfs. Además, el servidor gráfico integrado Ubuntu Frame habilita finalmente la visualización de múltiples aplicaciones simultáneas en una misma pantalla, potenciando el desarrollo de quioscos interactivos y terminales industriales con aceleración completa por GPU.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre esta nueva versión, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar y obtener

Ubuntu Core viene en forma de una imagen de sistema base monolítica indivisible, que no utiliza la división en paquetes deb separados. Las imágenes de Ubuntu Core 26, que están sincronizadas con la base del paquete Ubuntu 26.04, están preparadas para los sistemas x86_64, y ARM64.