La actualización a Ubuntu 25.04, una de las más esperadas entre los entusiastas y profesionales de Linux, ha sido retirada temporalmente por Canonical y los equipos de sabores derivados tras detectarse fallos graves en el proceso de migración, especialmente en Kubuntu. Esta decisión se ha tomado después de que numerosos usuarios reportasen sistemas inutilizables tras intentar actualizar desde la versión anterior.

Durante los primeros días tras el lanzamiento de Ubuntu 25.04 «Plucky Puffin» se habilitaron las actualizaciones desde Ubuntu 24.10. Sin embargo, comunidades y foros especializados empezaron a llenarse rápidamente de mensajes de usuarios de Kubuntu que, tras completar el proceso, se encontraban con visuales extraños en la pantalla de inicio de sesión y una imposibilidad total para acceder a su escritorio habitual: ni KDE ni ninguna otra sesión arrancaba correctamente, dejando a muchos con un sistema operativo prácticamente inservible.

¿Qué sucedió con la actualización de Kubuntu?

El fallo principal se relaciona con el instalador que gestiona la migración desde Kubuntu 24.10 a 25.04. Según declaraciones de Simon Quigley, responsable del lanzamiento de Lubuntu y miembro activo de la comunidad, el instalador fue actualizado este ciclo a PyQt6. No obstante, la dependencia «pyqt6» no estaba instalada por defecto en varias variantes, incluyendo Kubuntu, Lubuntu y Ubuntu Studio. Como consecuencia, el iniciador de la actualización fallaba y, una vez realizado el reinicio, ni el entorno gráfico ni el gestor de sesiones (SDDM) funcionaban correctamente.

Algunos usuarios han podido resolver el bloqueo realizando una reinstalación manual de paquetes clave, como «plasma-desktop», «kubuntu-desktop» y «sddm» desde la terminal (accediendo con Ctrl+Alt+F3). Sin embargo, para la mayoría no existe una solución sencilla ni accesible para perfiles menos experimentados. En casos extremos, tras el fallo, el sistema sólo mostraba una pantalla de inicio de sesión sin posibilidad de elegir sesión ni continuar el arranque.

Respuesta de los desarrolladores y decisión de Canonical

La gravedad del problema llevó a que los responsables de los distintos sabores de Ubuntu detuvieran de inmediato las actualizaciones. Quigley explicó que, tras ser consciente de la magnitud y alcance del bug, no sólo se detuvo la opción de actualizar en Kubuntu, sino que se procedió a bloquear la actualización a 25.04 en los diez sabores de Ubuntu, tanto en Desktop como en Server, mientras se investiga la causa raíz y se elabora una solución definitiva.

La acción ha sido tan apresurada que, como medida de emergencia, se marcó «Plucky» como «no soportado temporalmente», lo que puede causar que aparezca un mensaje emergente en los sistemas indicando que la versión ha llegado al final de su vida útil. Este aviso, según los desarrolladores, debe ser ignorado ya que se trata de una solución rápida y temporal para impedir que más usuarios caigan en el error.

Canonical y el equipo central de Ubuntu han asumido el control para garantizar la resolución del problema. Mientras tanto, los ingenieros de los sabores afectados colaboran en la identificación y solución de todos los posibles conflictos derivados de la actualización, ya que la raíz del bug parece ir más allá de la ausencia de «pyqt6» y podría afectar a otros aspectos del proceso de migración.

Impacto y alcance del bug: más allá de Kubuntu

Aunque el incidente afecta especialmente a Kubuntu, otros sabores como Lubuntu y Ubuntu Studio también han sido señalados en foros y redes como posibles víctimas colaterales. Los problemas, en estos casos, van desde quedarse sin entorno gráfico tras la actualización hasta la aparición de escritorios incorrectos (como GNOME en lugar de KDE, o ausencia total de escritorio).

En las conversaciones abiertas con la comunidad, los desarrolladores han pedido disculpas públicamente y han reconocido la importancia de la revisión exhaustiva del código y la comunicación interna entre equipos. Han aprovechado para recordar la importancia de los reportes de bugs en versiones beta, ya que muchos casos detectados podrían haberse abordado antes si se hubieran reportado a tiempo.

Opciones para los usuarios afectados al actualizar a Ubuntu 25.04

Los usuarios que ya han iniciado la actualización y se han encontrado con un sistema inservible tienen algunas alternativas manuales, aunque requieren cierta experiencia:

Reinstalar desde consola los paquetes «plasma-desktop», «kubuntu-desktop» y «sddm» mediante sudo apt install --reinstall .

mediante . Reconfigurar SDDM ejecutando sudo dpkg-reconfigure sddm para restablecer el gestor de sesiones.

ejecutando para restablecer el gestor de sesiones. Asegurarse de que el paquete «pyqt6» esté presente antes de intentar reiniciar de nuevo el entorno gráfico.

No obstante, estas soluciones no garantizan que el escritorio vuelva a funcionar con normalidad en todos los escenarios, ya que la extensión del fallo podría depender de variables adicionales no conocidas o derivadas de configuraciones particulares.

Se recomienda a quienes aún no hayan actualizado esperar la publicación del parche oficial. Ubuntu dispone de canales de soporte para ayudar a «recoger los pedazos» a quienes ya estén afectados, aunque la recomendación general es evitar acciones drásticas e intentar restaurar el escritorio antes de optar por una reinstalación completa.

Actualización y estado actual de las correcciones de Ubuntu 25.04

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre cuándo se restaurará la posibilidad de actualizar a Ubuntu 25.04 desde versiones anteriores. El equipo de desarrollo trabaja en una corrección que asegure que todos los sabores puedan migrar de forma segura y sin perder la funcionalidad del escritorio, pero son cautos a la hora de comprometer plazos.

Cabe recordar que no es la primera vez que Ubuntu detiene una actualización importante. Ya en septiembre del año anterior, la actualización a Ubuntu 24.04.1 fue suspendida durante unos días después de que se detectaran errores en el manejo del «apt solver» por parte del release upgrader. En ese caso, la interrupción fue breve, pero puso de manifiesto la complejidad de mantener la estabilidad en sistemas tan diversos y con tantos sabores derivados.

Mientras se resuelve la situación, los usuarios que esperan actualizar a Ubuntu 25.04 deberían permanecer atentos a los anuncios oficiales y evitar utilizar métodos avanzados o forzados para forzar la actualización, ya que podrían incrementar el riesgo de sufrir problemas similares o de mayor gravedad.