Aunque yo sólo la he usado en máquinas virtuales para que ocupen menos espacio, la opción de la instalación mínima de Ubuntu fue una novedad que gustó mucho a la comunidad. Cuando la elegimos, Ubuntu se instala con lo justo para funcionar y no incluye software extra que podríamos etiquetar como bloatware. Cuando nadie había dicho nada en contra, Canonical ha salido a la palestra diciendo que tienen que mejorar algo que no estaba roto.

La intención es ofrecer una instalación predeterminada unificada. ¿A qué se refieren? En un principio, parece claro que quieren ofrecer un sólo tipo de instalación. Pero para que lo que tienen pensado mejore lo existente, la instalación más justa tiene que seguir siendo una opción. Y lo será. Más o menos.

Ubuntu prepara instalación de paquetes a la carta

Por lo que parece, lo que ya han decidido para el futuro Ubuntu será mostrar durante el proceso de instalación un apartado en el que elegiremos qué queremos instalar. Esto es algo que ya podemos ver en otras distribuciones, y evitaría tener que instalar paquetes tras finalizar la instalación del sistema operativo.

Siendo algo que aún tiene que implementarse, hay algunas cuestiones que quedan por resolver. Por ejemplo, qué tamaño tendrá esa imagen. Teniendo en cuenta que no incluirá algunos paquetes por defecto, el tamaño debería ser menor. La instalación de los nuevos paquetes se realizaría tras su descarga, para lo que sería necesario estar conectado a Internet.

Para los usuarios menos experimentados, ¿es buena opción? Tengo mis dudas. Aunque lo cierto es que, como poco, se instalará todo lo necesario para funcionar como la actual instalación mínima, una ventana que nos pida qué queremos y instalar puede ser abrumadora. Lo que sí parece claro es que, aunque esté en sus planes, simplificar el proceso no lo va a simplificar. Sobre la Mini ISO, pues yo apostaría a que no la volveremos a ver.

Ubuntu 23.10 llegará esta octubre, y lo hará sin esta novedad. Las Daily Build están en su cdimage junto a las versiones estables.