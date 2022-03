No sé si muchos conocéis el significado del logo de Ubuntu. En inglés se refieren a él como Circle of Friends, o CoF por sus siglas, lo que en español se traduce como círculo de amigos. Las bolas son cabezas, y las líneas curvas son los brazos. Son como tres amigos en un círculo, como si estuvieran maquinando algo, como antes de empezar un partido de algún deporte o algo similar. desde 2004 hasta hoy, el logotipo ha tenido dos versiones, y pronto habrá que añadir una tercera versión al catálogo.

En 2004, el logotipo original, a mí me gustaba más que el actual. Bueno, diría que la mezcla de los dos hacían uno bueno: el logotipo original sin fondo redondo y todo del color del círculo del logotipo actual. Pero si el círculo no me gustaba, ya no sé que decir sobre que han presentado hoy. Tal y como vemos en la siguiente imagen, publicada en el blog oficial de Canonical, el logotipo que estrenará Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish tiene un dibujo que por lo menos a mí me gusta más, pero el fondo será un rectángulo. Y el dibujo en sí ni siquiera estará centrado, sino a la parte inferior.

Nuevo logo de Ubuntu, más moderno y redondeado

En el siguiente vídeo se ve un poco la transición de las versiones 1, 2 y 3 del «CoF» de Ubuntu. Además, también se ve cómo será todo junto, es decir, logotipo y nombre juntos. Si no hacen cambios en el próximo mes y medio, el logotipo con su rectángulo quedará a la izquierda, y «Ubuntu» empezará en mayúscula, no en minúscula como ahora mismo. En lo personal, no puedo decir que me guste ver ahí esa «U», más que nada porque parece una «U» normal sin la fuente oficial de Ubuntu. Eso o la costumbre, que aunque siempre lo escribamos en mayúscula por ser nombre propio, la manera oficial de escribirlo siempre ha sido en minúscula.

El logotipo se estrenará junto a Ubuntu 22.04, y yo sólo puedo decir que me costará acostumbrarme. No al círculo de amigos, no, eso me gusta, pero sí a esa mayúscula. La pregunta es obligada. ¿Qué opináis de él? ¿Os gusta?