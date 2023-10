Por primera vez desde que estoy en Ubunlog y algún otro medio de la misma red, me dispongo a informar de un lanzamiento que nunca he cubierto. Se trata de Ubuntu Kylin 23.10, y alguno se podrá preguntar cosas como «¿por qué?», «¿por qué ahora?» o «¿por qué no lo cubríamos?», y todo tiene un motivo. Kylin es un sabor oficial que está destinado al público chino, y siempre hemos pensado que no nos van a leer desde allí… ¿o sí?

Lo cierto es que alguna visita nos llega desde el gigante asiático. Nuestro medio se traduce a muchos idiomas, y entre ellos está el chino. Además, en proyectos personales me he encontrado con situaciones en las que me he visto obligado a pensar en todas las posibilidades, y no me parece la peor de las ideas que he tenido en mi vida. También conozco a alguien que vive allí, creo que no está bien no cubrir todos los sabores oficiales, y más cuando lo hacemos con los no oficiales… Así que aquí va la lista de novedades más destacadas de las que han llegado en Ubuntu Kylin 23.10.

Novedades más destacadas de Ubuntu Kylin 23.10

Soportado durante 9 meses, hastajulio de 2024.

Linux 6.5.

UKUI 3.1. Es un escritorio destinado al público chino poco conocido fuera de allí, pero está basado en el mismo Qt que usan Kubuntu y Lubuntu, claro está, con su propio diseño. El que quiera saber más, mi recomendación es ir a su página oficial, buscar algún vídeo en YouTube Piped Vídeo o probarlo en DistroSea, algo que se puede hacer incluso desde el móvil.

Piped Vídeo o probarlo en DistroSea, algo que se puede hacer incluso desde el móvil. Mesa 23.2.

LibreOffice 7.6.1.2

Thunderbird 115.3

Firefox 118.0.1

GCC 13.2.0

binutils 2.41

glibc 2.38

GNU Debugger 14.0.50.

Python 3.11.6.

Ubuntu Kylin 23.10 está disponible desde la tarde del 12 de octubre en España, y se podrá descargar desde su página web oficial o desde el siguiente botón. Si se accede a su página y no se ve nada de 23.10, suelen actualizar su contenido en un momento diferente al resto por el huso horario.