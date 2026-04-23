Ubuntu Kylin 26.04 LTS ya está disponible. La novedad más destacada es más bien una ausencia: no será una versión LTS. Por lo tanto, su soporte se queda en los 9 meses de las versiones interinas, lo que son seis hasta la siguiente versión y tres más de cortesía para que el soporte no termine por dejar colgado a nadie.

Por todo lo demás, las novedades más destacadas se quedan en la base, que ha sido actualizada, el kernel y el entorno gráfico, que en Ubuntu Kylin 26.04 ha subido a UKUI 4.20.

Novedades más destacadas de Ubuntu Kylin 26.04

Soportado 9 años, hasta enero de 2027. Según los estamentos de Canonical, no es un problema muy grave no lanzar versión LTS. El problema es si no hay dos lanzamientos consecutivos, y Kylin no ha fallado nunca en ofrecer al menos una versión interina.

Linux 7.0.

UKUI 4.20.

Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

APT 3.2.

GCC 15.2.

PipeWire 1.6.2.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

La mayoría de las novedades se las queda UKUI 4.20. UKUI es un entorno gráfico no demasiado popular en occidente, por lo que no solemos hablar mucho de él. Entre sus novedades, el menú de inicio ahora trabaja junto a la barra de tareas, ofreciendo búsqueda, favoritos y entradas usadas recientemente. El cambio de la lista de aplicaciones es ahora más directo, y las aplicaciones usadas con frecuencia pueden ser ancladas en la barra de tareas para reducir el número de clics.

Los ajustes rápidos ahora organizan las redes, el Bluetooth, el audio y otros controles en una manera más centralizada. Es similar a lo que encontramos en GNOME.

Ubuntu Kylin 26.04 ya está disponible en el cdimage de Ubuntu y desde el siguiente botón. Próximamente activarán las actualizaciones desde el mismo sistema operativo, lo que no debería aplicarse a Ubuntu Kylin 24.04 sin realizar cambios porque 26.04 no es LTS.