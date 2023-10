Ubuntu Mate 23.10 ha llegado con una novedad que no es tan nueva porque ya se usó en el pasado. Sí la mencionan en las notas de lanzamiento, pero como «Aún más fondos generados por AI». Con eso y la imagen de cabecera se ve perfectamente a qué se refieren: Simon Butcher ha creado el fondo de pantalla usando modelos de difusión para conseguir ese minotauro que, como alguien al que le gusta la saga de videojuegos (originales) God of War, no sé, le recuda a algo.

Por lo demás, la mayor parte de las novedades que han llegado desde 23.04 tienen que ver con el escritorio y nuevas versiones de aplicaciones. Lo que tenéis a continuación es la lista oficial de cambios que fue publicada en el momento en el que se lanzó la beta de Ubuntu MATE 23.10 Mantic Minotaur.

Novedades más destacadas de Ubuntu MATE 23.10

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2024.

Linux 6.5.

Mate 1.26.2, entre lo que destaca caja-rename 23.10.1-1 ha sido portado de Python a C. libmatemixer 1.26.0-2+deb12u1 resuelve la corrupción de heap y los bloqueos de la aplicación al eliminar dispositivos de audio USB. mate-desktop 1.26.2-1 mejora el soporte de portals. mate-notification-daemon 1.26.1-1 corrige varias fugas de memoria. mate-system-monitor 1.26.0-5 ahora recoge archivos libexec de

Firefox 118.

Celluloid 0.25.

Evolution 3.50.

Mesa 23.2.

LibreOffice 7.6.1.2

Thunderbird 115.2.3

GCC 13.2.0

binutils 2.41

glibc 2.38

GNU Debugger 14.0.50.

Python 3.11.6

Actualizar desde 23.04

Para actualizar desde Ubuntu MATE 23.04 en el momento en el que activen las actualizaciones desde el mismo sistema operativo hay que:

Abrir la aplicación de software y actualizaciones. Seleccionar la pestaña «Actualizaciones». Seleccionar la opción de «Para cualquier versión». Es probable que estos tres pasos no sean necesarios, pero merece la pena asegurarse. Abrimos un terminal y escribimos update-manager -c -d . El gestor de actualizaciones debería decir que está disponible 23.10. Se hace clic en «Actualizar» y se siguen las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para nuevas instalaciones, la nueva imagen ya se puede descargar desde aquí. Martin Wimpress hará oficial el lanzamiento en cualquier momento, actualizando la página web y anunciándolo en redes sociales.