Tengo que reconocer que cada vez que tengo que escribir sobre este sabor oficial, algo dentro de mí me tira para al menos hacer alguna prueba con él. Es en donde acabé cuando Ubuntu se pasó a Unity, y creo que me quedé en MATE hasta que tuve un equipo algo más potente. Pero la noticia de hoy ayer es que Ubuntu MATE 24.10 Oracular Oriole fue lanzado oficialmente.

En cuanto a las novedades de Ubuntu MATE 24.10, no demasiadas. Se ha mantenido en MATE 1.26 porque, mientras preparaban MATE 1.28, se encontraron varios bugs y regresiones. No consiguieron solucionarlo a tiempo, por lo que se mantuvieron en la anterior serie. Lo que sigue es la lista con los cambios — o no — que han llegado junto a Ubuntu MATE 24.10 Oracular Oriole.

Novedades de Ubuntu MATE 24.10

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2025.

Linux 6.11.

MATE 1.26.2. Esta versión del escritorio es exactamente la misma que la que ya encontramos en 24.04, un no-cambio obligado por los fallos encontrados en 1.28.

Se ha vuelto a usar Slick Greeter, sustituyendo a Arctica Greeter, por una condición de carrera en el proceso de arranque que daba como resultado que el gestor del monitor no iniciara. Volver a Slick Greeter reintroduce la posibilidad de configurar la pantalla de inicio de sesión fácilmente con una aplicación con interfaz gráfica.

La ISO de Ubuntu MATE 24.10 ha bajado de 4.1GB de la anterior versión a 3.3GB, gracias a algunas correcciones en el instalador.

Aplicaciones actualizadas a nuevas versiones, incluidas pero no limitadas a: LibreOffice 24.8.2. Firefox 131. Celluloid 0.27. Evolution 3.54.

APT 3.0, con nueva imagen.

OpenSSL 3.3.

systemd v256.5.

Netplan v1.1.

OpenJDK 21 por defecto, pero disponible OpenJDK 23 como opción.

.NET 9.

GCC 14.2.

binutils 2.43.1.

glubc 2.40.

Python 3.12.7.

LLVM 19.

Rust 1.80.

Golang 1.23.

Ubuntu MATE 24.10 ya está disponible, y se puede descargar desde el siguiente botón. Por si fallara, su página oficial es ubuntu-mate.org. Las actualizaciones desde el mismos sistema operativo se activarán en las próximas horas/días.