La edición MATE cumple diez años con el lanzamiento de Ubuntu MATE 25.04. Tengo que decir que fue durante años mi sistema operativo principal, ya que nunca me hice a Unity y tuve que buscar alternativas. Si no recuerdo mal, cuando yo lo empecé a usar aún era un «remix» y me dio muchas alegrías. Dejé de usarlo, todo hay que decirlo, porque en mi anterior portátil experimentaba fallos que nunca supe como arreglar sin investigar demasiado.

Pero, tal y como leemos en las notas de este lanzamiento, es una de las noticias más destacadas de esta nueva iteración del sabor con entorno gráfico «clásico» de Ubuntu. La información que aportan en la nota oficial tampoco es muy extensa, y no pasa de una frase mencionando novedades como que incluye Firefox 137, Evolution 3.56 y LibreOffice 25.2.2. Llama la atención que menciona que usa Linux 6.15, actualmente en desarrollo, y he tenido que probarlo en una máquina virtual para comprobar si era cierto o no; usa Linux 6.14… a no ser que en los próximos días cambie algo, pero creo que Martin ha cometido un error ahí.

Otras novedades de Ubuntu MATE 25.04

Poco más se puede confirmar sin una nota más extensa, pero sí podemos decir que, además de MATE 1.26.1, comparte lo siguiente con el resto de la familia Plucky Puffin:

Lanzamiento de ciclo normal, provisional o interim, lo que significa que estará soportado durante 9 meses, hasta enero de 2026.

Paquetes base actualizados: systemd 257.4. Mesa 25.0.x. PipeWire 1.2.7. BlueZ 5.79. Gstreamer 1.26. Power Profiles Daemon 0.30. OpenSSL 3.4.1. GnuTLS 3.8.9. Python 3.13.2. GCC 14.2. glib 2.41. binutils 2.44. Java 24 GA. Go 1.24. Rust 1.84. LLVM 20. .Net 9.

LibreOffice 25.2.2.

Mejoras en AppArmour.

Mejoras en el instalador (usa el mismo que la edición oficial). Entre otras cosas, facilita la creación de instalaciones con inicio dual (dual-boot).

Ubuntu MATE 25.04 ya se puede descargar desde el siguiente botón. Para los usuarios de Raspberry Pi, cabe recordar que sólo se lanzan en versiones LTS, y no siempre.