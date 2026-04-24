Muchos problemas está habiendo en la familia Ubuntu en los últimos meses. El pasado octubre, Ubuntu Unity no lanzó su versión 25.10, pero eso sólo era el principio. Para 26.04, Kubuntu estuvo a punto de no llegar a ser LTS, pero es que Unity y Kylin no lo consiguieron. Por si fuera poco, todo indica que Ubuntu MATE 26.04 no lanzará ISO, y el principal motivo es que su lider, Martin Wimpress, abandonó el proyecto.

Ya no pintaba muy bien en octubre, cuando sí hubo lanzamiento 25.10, pero no notas de lanzamiento. Ya en a finales de Marzo, Wimpress anunció su decisión, algo que hizo poco más de tres semanas antes del lanzamiento de Resolute Raccoon, y parece que no ha dado tiempo a la comunidad para reaccionar. Pero el ritmo bajo empezó antes.

Ubuntu 26.04 no lanzará ISO

Mi primera sospecha me vino al mirar el cdimage de Ubuntu y ver que habían desaparecido las secciones «resolute» y «26.04» en el apartado de Ubuntu MATE.

Mi segunda sospecha me vino al mirar la nota de lanzamiento de Resolute Raccoon, donde contaba 9 sabores oficiales (10 contando la versión principal, que no aparece en esa lista porque no es «sabor»). No aparecía Ubuntu MATE, y sí el resto, incluidos Unity y Kylin que para este 26.04 no son LTS.

Ya casi convencido de que no llegaría, he mirado en el Discourse de Ubuntu, y allí dicen que «No se espera para nuevas instalaciones», o lo que es lo mismo, no se espera que lancen ISO de Ubuntu MATE 26.04:

«NO se espera que Ubuntu MATE 26.04 se lance para nuevas instalaciones, ya que el desarrollador principal anterior se retiró, pero eso se hizo demasiado tarde para que los desarrolladores más nuevos pudieran llegar al lanzamiento para 26.04; ya se había perdido un hito requerido«.

Una posibilidad es actualizar desde 25.10 a la versión de desarrollo de 26.04 (sudo do-release-upgrade -d), lo que actualizaría los paquetes de la base del sistema, concretamente a lo que sería la beta de Ubuntu MATE 26.04.

Ubuntu MATE 26.04 no llegará, pero sí hay desarrolladores interesados en hacerse cargo del proyecto. Se espera que para octubre haya cambiado bastante el panorama y todo vuelva a una normalidad relativa.